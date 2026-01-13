تريزيجيه: التاريخ ينحاز لنا أمام المنتخبات.. وهدفنا تحقيق اللقب

علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، على المواجهة المرتقبة أمام السنغال، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال محمود تريزيجيه، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السنغال: “منتخب السنغال فريق كبير ويمتلك لاعبين كبارا أيضا، ولكننا منتخب مصر، ونلعب لتحقيق اللقب، ومستعدون لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الفوز غدا”.

وأضاف: “شاركت في نهائي أمم أفريقيا وخسرنا بضربات الترجيح، لكن حاليا جاهزون ونمتلك لاعبين كبارا ورجالا قادرين على الفوز، والكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن يمنحان اللاعبين ثقة كبيرة وحافزا قويا، وتركيزنا على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير”.

وتابع: “⁠التاريخ ينحاز لنا في التفوق على أي منتخب، ولكننا لا نركز في هذه الأرقام، نلعب على تحقيق الفوز وكل مباراة على أنها نهائي بطولة، و⁠كما قلت في أول مؤتمر صحفي نلعب لتحقيق اللقب ونأخذ كل مباراة لوحدها أنها نهائي كأس”.

وأكمل: “محمد صلاح بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، يمتلك إمكانيات كبيرة، ونلعب جميعا لتحقيق الفوز، و⁠المعسكر الحالي مميز للغاية، وسعداء بفرحة الشعب المصري”.

واختتم تصريحاته قائلا: “لا نلتفت إلى السوشيال ميديا، ونركز جميعا على تحقيق الفوز، وهناك اجتماعات تحفيزية بصورة مستمرة”.