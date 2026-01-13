قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
تريزيجيه: التاريخ ينحاز لنا أمام المنتخبات.. وهدفنا تحقيق اللقب

عبدالله هشام

علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، على المواجهة المرتقبة أمام السنغال، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال محمود تريزيجيه، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السنغال: “منتخب السنغال فريق كبير ويمتلك لاعبين كبارا أيضا، ولكننا منتخب مصر، ونلعب لتحقيق اللقب، ومستعدون لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الفوز غدا”.

وأضاف: “شاركت في نهائي أمم أفريقيا وخسرنا بضربات الترجيح، لكن حاليا جاهزون ونمتلك لاعبين كبارا ورجالا قادرين على الفوز، والكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن يمنحان اللاعبين ثقة كبيرة وحافزا قويا، وتركيزنا على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير”.

وتابع: “⁠التاريخ ينحاز لنا في التفوق على أي منتخب، ولكننا لا نركز في هذه الأرقام، نلعب على تحقيق الفوز وكل مباراة على أنها نهائي بطولة، و⁠كما قلت في أول مؤتمر صحفي نلعب لتحقيق اللقب ونأخذ كل مباراة لوحدها أنها نهائي كأس”.

وأكمل: “محمد صلاح بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، يمتلك إمكانيات كبيرة، ونلعب جميعا لتحقيق الفوز، و⁠المعسكر الحالي مميز للغاية، وسعداء بفرحة الشعب المصري”.

واختتم تصريحاته قائلا: “لا نلتفت إلى السوشيال ميديا، ونركز جميعا على تحقيق الفوز، وهناك اجتماعات تحفيزية بصورة مستمرة”.

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

وزيرة خارجية أيرلندا أبدت استعداد بلادها للمساعدة في عملية دخول المساعدات إلى غزة

لمتابعة الجهود المصرية لمساعدة الفلسطينيين.. وزيرة الخارجية الأيرلندية تزور مستشفى العريش العام

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

