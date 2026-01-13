تريزيجيه: لا نفكر في الانتقام من السنغال.. وهدفنا التتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري

شارك الإعلامي أمير هشام جزءا من تصريحات اللاعب محمود حسن تريزيجيه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وأكد تريزيجيه أن مواجهة السنغال المقبلة لا تحمل أي دوافع للانتقام، مشددًا على أن تركيز اللاعبين ينصب فقط على تحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو التتويج باللقب.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن السنغال منتخب كبير ويحظى باحترام الجميع، لكن منتخب مصر أيضًا صاحب تاريخ عريق ويعلم الجميع قيمته، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا مع الجهاز الفني الحالي.

وأضاف نجم المنتخب أن اللاعبين استعدوا جيدًا للمواجهة، ويسعون بكل قوة لإسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن الفريق الحالي مختلف عن المنتخب الذي خسر أمام السنغال سابقًا بركلات الترجيح، ويضم مجموعة من الرجال الذين يبذلون أقصى ما لديهم لإثبات أحقيتهم بارتداء قميص منتخب مصر.