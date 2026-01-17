كارثة في إفريقيا.. تقرير إنجليزي يُحذر من تداعيات قرار الكاف بشأن الكان

علقت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلًا من عامين فقط.

وأشارت في تقريرها بعد التواصل مع كونستانت أوماري، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي السابق إذ أوضح أن الفكرة تم طرحها سابقًا بدعم من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، محذرًا من أن تقليص البطولات القارية وإلغاء بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين قد يشكل كارثة لكرة القدم في القارة.

وأوضح الصحيفة بعد تواصلها مع عدد من رؤساء الاتحادات فأنهم علموا بالقرار فقط عند إعلانه بشكل مفاجئ من رئيس كاف باتريس موتسيبي في 20 ديسمبر، معتبرين أن الخطوة تعد خرقًا للنظام الأساسي الذي يفترض عرض التغييرات الجوهرية على الجمعية العمومية.

وواصل أن المناقشات اقتصرت على نطاق ضيق داخل اللجنة التنفيذية قبل التصويت بالإجماع على القرار، وسط اعتراضات قانونية تؤكد أن الجمعية العمومية تظل السلطة العليا.

في المقابل، شدد كاف على أن لجنته التنفيذية تملك الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار وفقًا للمادة 23 من نظامه الأساسي وفقًا للتقارير الإنجليزية، مؤكدًا أن رؤساء الاتحادات الـ 54 تم إبلاغهم لاحقًا بالتفاصيل وأُتيحت لهم فرصة طرح الأسئلة.

واختتمت الصحفية في تقريرها بعد تواصلها مع المسؤولون السابقون أنها تلقت تحذيرا من تداعيات القرار، مؤكدين أنه قد يضر بعوائد كاف المالية وتطور البنية التحتية واللاعبين المحليين.