من سيعبر لـ نهائي الكان؟.. أرقام بقمة تكسير العظام بين نيجيريا والمغرب

يصطدم منتخب المغرب بنظيره النيجيري في إطار نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويبحث منتخب أسود الأطلس عن لقبهم الأول منذ عام 1976 بينما تطمح نيجيريا لرفع الكأس للمرة الرابعة في تاريخها.

يدخل منتخبي نيجيريا والمغرب اللقاء بسجل خالي من الهزائم حيث حققت نيجيريا العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية، بينما سجل المغرب 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً.

تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الكان:

تعد هذه المواجهة السادسة بين الطرفين في تاريخ البطولة القارية، والمثير أن اللقاءات الخمسة السابقة لم تعرف نتيجة التعادل قط، بل انتهت جميعها بفوز أحد الطرفين. وهذا هو اللقاء الأول بينهما في "الكان" منذ 22 عاماً، والثاني تاريخياً في دور نصف النهائي.

المواجهة الأولى كانت في نسخة 1976 التي أقيمت باثيوبيا بالجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية وانتهت لصالح المنتخب المغربي 3-1.

المواجهة الثانية كانت في نسخة 1976 ايضا حيت تواجه المنتخبين في المجموعة الختامية وانتصر المنتخب المغربي من جديد بنتيجة 2-1 لتكون حاسمة في لقب المنتخب الأوحد في البطولة إلى الآن.

المواجهة الثالثة كانت في نسخة 1980 التي أقيمت في نيجيريا والمباراة كانت في نصف النهائي وحقق المنتخب النيجيري الانتصار انذاك بهدف وحيد وكانت هي نقطة البداية لتحقيق البطولة الأولى لمنتخب نيجيريا.

المواجهة الرابعة كانت في نسخة 2000 والمباراة كانت في الجولة الأخيرة في المجموعة الرابعة وانتهت لصالح منتخب نيجيريا بهدفين لصفر وقتها تأهلت نيجيريا إلى النهائي.

المواجهة الخامسة والأخيرة كانت في نسخة 2004 والمباراة كانت في الجولة الأولى في المجموعة الرابعة وانتهت لصالح منتخب المغرب بهدف نظيف، وايضا وقتها تأهلت المغرب إلى النهائي.