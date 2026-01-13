حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة

أكّد حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر لكرة القدم في المغرب، أن الأجواء داخل المعسكر مليئة بالحماس والعزيمة من قِبل اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح أن كل اللاعبين ملتزمون وبمعنويات عالية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن يتميز بالاحتواء النفسي للاعبين، ما انعكس إيجابيًا على استعدادهم للبطولات الحالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ قائمة المنتخب تتكون من 26 لاعبًا، مع وجود لاعبين محتمل استبعادهم قبل المباراة المقبلة، مؤكّدًا أن الجهاز الفني سيحدد لاعبًا واحدًا فقط خارج القائمة بسبب ظروف فنية أو إصابات طفيفة، وأن غالبية اللاعبين يشاركون بانتظام، ما يعكس روح الفريق الموحدة.

وتحدث الشربيني عن حالة اللاعب محمد حمدي، الذي غادر المعسكر مؤخرًا إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، مؤكدًا أنه في رعاية طبية جيدة، وأنه يتوقع عودته أقوى من السابق بإذن الله. وأثنى على تفاني الجهاز الطبي والإداري الذي يضمن سلامة جميع اللاعبين خلال البطولة.

واختتم حمادة الشربيني حديثه بالتأكيد على أن هدف المنتخب هو الوصول إلى المباراة النهائية، معربًا عن أمله في أن تكمل البطولة بنجاح، وشكر الجماهير المصرية على دعمهم المستمر للمنتخب.