تشكيل المغرب ونيجيريا المتوقع في نصف نهائي أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام منتخب نيجيريا اليوم، الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا

وتقام مباراة المغرب ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت beIN Max 1”.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب المغرب المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل المغرب المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي، براهيم دياز

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أونيماتشي- كيلفان باي- سيمي أجايي- أوساي سامويل.

خط الوسط: أليكس إيوبي- أونيديكا- أونييكا.

الهجوم: أديمولا لوكمان- فيكتور أوسيمين- آكور أدامز.

المغرب تستدرج نسور نيجيريا

ويطمح "أسود الأطلس" للاستمرار في مشوارهم نحو النهائي، بعد تخطي عقبة تنزانيا في دور الـ16، ثم الانتصار على الكاميرون في ربع النهائي، مؤكدين جاهزيتهم القارية وروحهم القتالية.

كما يأمل المنتخب المغربي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتعزيز فرصه في بلوغ النهائي، ومواصلة السعي لإعادة اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ نسخة 1976.

أما المنتخب النيجيري، فقد وصل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر في ربع النهائي، مقدمًا عروضًا هجومية مميزة تجعله خصمًا صعبًا على أي منافس.

وتُعد المباراة من أبرز مواجهات البطولة، ويصفها كثيرون بأنها "نهائي مبكر" نظرًا للتاريخ الكبير والقوة التنافسية التي يمتلكها كلا الفريقين.