تميل لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا قبل موقعة اليوم بأمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب ، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام منتخب نيجيريا اليوم، الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا

وتقام مباراة المغرب ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت beIN Max 1”.

تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا

لعب منتخبا نيجيريا والمغرب 10 مباريات في مختلف البطولات، وحقق منتخب المغرب الفوز في 6 مواجهات، وخسر 4 مباريات.

خلال مبارياتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعب المنتخبان 5 مباريات حقق المغرب الفوز في 3 وخسر لصالح النسور مباراتين.

وفي أخر مباراة بين المغرب ونيجيريا أنتهت لصالح أسود الأطلس في الجولة الأولى من دور المجموعات من أمم افريقيا 2004 بتونس وانتهت لصالح المغرب بهدف عن طريق يوسف حجي.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب المغرب المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل المغرب المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي

الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي، براهيم دياز

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أونيماتشي- كيلفان باي- سيمي أجايي- أوساي سامويل.

الوسط: أليكس إيوبي- أونيديكا- أونييكا.

الهجوم: أديمولا لوكمان- فيكتور أوسيمين- آكور أدامز.