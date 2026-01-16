قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
برلماني: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مبلغ ضخم .. كم يبلغ راتب إنفانتينو رئيس الفيفا قبل ولايته الثالثة؟

إنفانتينو
إنفانتينو
أحمد أيمن

أبرزت تقارير صحفية حديثة تفاصيل الراتب الضخم الذي يحصل عليه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل فترة ولايته الثالثة المحتملة في عام 2027، وهو أمر أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية.

جدير بالذكر أن جياني انفانتينو هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجل أعمال سويسري، انتخب في فبراير 2016 ليشغل منصب رئيس الفيفا، وشغل سابقا منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

كم تبلغ ثروة إنفانتينو؟

وفقًا لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، نقلاً عن صحيفة لوموند، فقد بلغ إجمالي ما تقاضاه إنفانتينو خلال عام 2024 نحو 6.1 مليون دولار، ما يعادل حوالي 5.27 مليون يورو. 

هذا المبلغ يشمل الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت والتعويضات الأخرى، بالإضافة إلى 155 ألف دولار كمزايا للمعاش التقاعدي والتعويضات المؤجلة.

وتُظهر التفاصيل أن الراتب الأساسي الذي يحصل عليه رئيس الفيفا يبلغ 2.9 مليون دولار خلال العام، في حين يتضمن المبلغ 1.8 مليون دولار كمكافآت سنوية و1.1 مليون دولار كتعويضات إضافية مصرح بها، حيث أثارت هذه الأرقام الكبيرة تساؤلات حول مدى توافقها مع طبيعة عمل رئيس الاتحاد الرياضي الأعلى في عالم كرة القدم.

كما أوضحت التقارير أن إنفانتينو تلقى مكافآت إضافية إثر تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث حصل على نحو 1.77 مليون يورو علاوة على راتبه الأساسي والمكافآت الأخرى، ما ساهم في زيادة إجمالي دخله السنوي إلى هذا الرقم الضخم.

زيادة راتب رئيس الفيفا

يُذكر أن راتب إنفانتينو ارتفع بشكل كبير مقارنة بفترة سابقة قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2023، حيث تمت زيادة دخله بنحو 2.7 مليون يورو بعد انتخابه لقيادة الفيفا مرة أخرى، في ظل النجاح الدولي الذي حققه تحت قيادته واستمرار الاتحاد في تحقيق إيرادات قياسية.

تشير التقارير أيضًا إلى أن هذا الرقم قد يكون مؤشرًا على توجهات الفيفا المستقبلية، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2026، والذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا ويُتوقع أن يقود لإيرادات مالية عالية، وهناك ترجيحات بأن يظل إنفانتينو في منصبه حتى عام 2027 إذا قرر الترشح لولاية ثالثة وأخيرة.

وقد أثار الكشف عن هذه الأرقام ردود فعل متباينة في الوسط الرياضي، حيث يرى البعض أن مثل هذه المكاسب المالية الكبيرة غير مبررة في منظمات رياضية غير ربحية، بينما يعتبر آخرون أن مستوى المسؤوليات الكبيرة والنجاحات التنظيمية يبرران جزءًا من هذا الراتب.

إنفانتينو راتب إنفانتينو الفيفا راتب رئيس الفيفا كم تبلغ ثروة إنفانتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

صورة ارشيفية

بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. «خبراء الضرائب» يحددون 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد