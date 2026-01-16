مبلغ ضخم .. كم يبلغ راتب إنفانتينو رئيس الفيفا قبل ولايته الثالثة؟

أبرزت تقارير صحفية حديثة تفاصيل الراتب الضخم الذي يحصل عليه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل فترة ولايته الثالثة المحتملة في عام 2027، وهو أمر أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية.

جدير بالذكر أن جياني انفانتينو هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجل أعمال سويسري، انتخب في فبراير 2016 ليشغل منصب رئيس الفيفا، وشغل سابقا منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

كم تبلغ ثروة إنفانتينو؟

وفقًا لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، نقلاً عن صحيفة لوموند، فقد بلغ إجمالي ما تقاضاه إنفانتينو خلال عام 2024 نحو 6.1 مليون دولار، ما يعادل حوالي 5.27 مليون يورو.

هذا المبلغ يشمل الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت والتعويضات الأخرى، بالإضافة إلى 155 ألف دولار كمزايا للمعاش التقاعدي والتعويضات المؤجلة.

وتُظهر التفاصيل أن الراتب الأساسي الذي يحصل عليه رئيس الفيفا يبلغ 2.9 مليون دولار خلال العام، في حين يتضمن المبلغ 1.8 مليون دولار كمكافآت سنوية و1.1 مليون دولار كتعويضات إضافية مصرح بها، حيث أثارت هذه الأرقام الكبيرة تساؤلات حول مدى توافقها مع طبيعة عمل رئيس الاتحاد الرياضي الأعلى في عالم كرة القدم.

كما أوضحت التقارير أن إنفانتينو تلقى مكافآت إضافية إثر تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث حصل على نحو 1.77 مليون يورو علاوة على راتبه الأساسي والمكافآت الأخرى، ما ساهم في زيادة إجمالي دخله السنوي إلى هذا الرقم الضخم.

زيادة راتب رئيس الفيفا

يُذكر أن راتب إنفانتينو ارتفع بشكل كبير مقارنة بفترة سابقة قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2023، حيث تمت زيادة دخله بنحو 2.7 مليون يورو بعد انتخابه لقيادة الفيفا مرة أخرى، في ظل النجاح الدولي الذي حققه تحت قيادته واستمرار الاتحاد في تحقيق إيرادات قياسية.

تشير التقارير أيضًا إلى أن هذا الرقم قد يكون مؤشرًا على توجهات الفيفا المستقبلية، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2026، والذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا ويُتوقع أن يقود لإيرادات مالية عالية، وهناك ترجيحات بأن يظل إنفانتينو في منصبه حتى عام 2027 إذا قرر الترشح لولاية ثالثة وأخيرة.

وقد أثار الكشف عن هذه الأرقام ردود فعل متباينة في الوسط الرياضي، حيث يرى البعض أن مثل هذه المكاسب المالية الكبيرة غير مبررة في منظمات رياضية غير ربحية، بينما يعتبر آخرون أن مستوى المسؤوليات الكبيرة والنجاحات التنظيمية يبرران جزءًا من هذا الراتب.