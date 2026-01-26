كريبين دياتا يكشف تفاصيل معاناته الصحية وغيابه عن نهائي كأس أمم إفريقيا

كشف لاعب منتخب السنغال، كريبين دياتا، عن الأسباب التي حالت دون مشاركته في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه عانى من مشكلة صحية مفاجئة أثرت على قدرته على اللعب.

وقال دياتا في تصريحات له: "كنت أشعر بآلام في كل جسدي، الأمر كان غريبًا جدًا. تعرضت لنوبة رابعة، وبعدها فقط تمكنت من مغادرة المستشفى".

وأضاف اللاعب: "كما شاهدتم، لم أستطع اللعب في النهائي رغم أن المباراة كانت مُحضّرة جيدًا كالمعتاد. صباح يوم اللقاء لم أكن أشعر بحالة جيدة، لكنني اعتقدت أن الأمر طبيعي وسيزول".

وأشار دياتا إلى أن الوضع تفاقم أثناء توجه الفريق إلى الملعب، قائلاً: "المشكلة الحقيقية بدأت أثناء توجهنا إلى الملعب، شعرت بآلام في رأسي وفي أماكن كثيرة من جسدي، وكان الإحساس غير طبيعي، حينها تقرر استبعادي من المباراة".

وتأتي تصريحات دياتا لتوضح سبب غيابه عن المباراة الحاسمة، ولتسلط الضوء على التحديات الصحية التي واجهها رغم تحضيره الجيد للنهائي.