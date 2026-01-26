كوت ديفوار تواجه اسكتلندا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عن خوض منتخب بلاده مباراة ودية دولية أمام منتخب اسكتلندا، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن المباراة ستُقام يوم 31 مارس المقبل على ملعب هيل ديكنسون بمدينة ليفربول في إنجلترا، وستنطلق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينيتش.

وأشار البيان إلى أن هذه المباراة ستكون الأولى بين منتخبي كوت ديفوار واسكتلندا على مستوى المنتخبات الوطنية الأولى، ما يمنحها طابعًا تاريخيًا خاصًا.

وأضاف الاتحاد الإيفواري أن المباراة الودية تمثل جزءًا من برنامج إعداد منتخب الأفيال لكأس العالم 2026، وستوفر فرصة لمواجهة منتخب أوروبي قوي، لاختبار قدرات اللاعبين وتجربة البدائل قبل انطلاق المونديال.

مجموعة كوت ديفوار في كأس العالم 2026



ويشارك منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا ألمانيا والإكوادور وكوراساو.



وسيبدأ الأفيال مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب الإكوادور يوم 14 يونيو المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة.