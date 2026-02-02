مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر بيان رسمي، رحيل لاعب الوسط كالفين فيليبس، مع ختام فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026 في إنجلترا.

وكانت نافذة الانتقالات الشتوية قد أُغلقت في عدد من الدوريات الأوروبية، بينها الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مع السماح للأندية بإتمام بعض الصفقات المتأخرة شريطة استكمال الإجراءات الورقية في موعدها.

وأوضح مانشستر سيتي أن كالفين فيليبس غادر صفوف الفريق، لينضم إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بحثًا عن المشاركة بانتظام خلال المرحلة المقبلة.

وكان فيليبس قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد، بعد مسيرة امتدت لثماني سنوات مع ناديه السابق. وشارك اللاعب في 21 مباراة خلال موسمه الأول مع السيتي، الذي شهد تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية.

وفي الموسم التالي، خاض فيليبس 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي، قبل أن يخرج معارًا إلى وست هام يونايتد في يناير 2024 حتى نهاية الموسم، ثم انتقل في بداية موسم 2024/2025 إلى إيبسويتش تاون على سبيل الإعارة أيضًا.

وعاد اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي مع انطلاق الموسم الجاري، وشارك كبديل في مواجهة هدرسفيلد تاون ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة، قبل أن يوافق على خوض تجربة جديدة مع شيفيلد يونايتد أملاً في الحصول على دقائق لعب أكبر.