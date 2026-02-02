شوبير يكشف موقف بيراميدز من انتقال إبراهيم عادل لنورشيلاند

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف نادي بيراميدز من انتقال اللاعب إبراهيم عادل لنورشيلاند الدنماركي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “بيراميدز يؤكد ليس لنا علاقة باللاعب حتى إذا كانت هذه خطوة للإنضمام للأهلي، إبراهيم عادل لاعب كبير يتمناه أي نادي”.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، انتقال اللاعب إبراهيم عادل رسميا، إلى نوردشيلاند الدنماركي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي لجزيرة الإماراتي، رسالة للاعب إبراهيم عادل: “بالتوفيق”.

وكان إبراهيم عادل قد رحل مؤخرًا عن صفوف بيراميدز لينضم إلى الجزيرة الإماراتي، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.