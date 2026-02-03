الجزيرة 2 يستعد لاستقبال شهر رمضان ببرامج ومسابقات متنوعة

عقد مجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" برئاسه الدكتور عمرو الحداد اجتماعاً مطولاً لمناقشة والاطلاع علي آخر الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان لهذا العام .

ويستعد الجزيرة "٢" لاستقبال الشهر الكريم بمجموعة متنوعة من الأنشطة و البرامج والأنشطة الدينية والرياضية والثقافية والفنية المختلفة والتي تم الاتفاق علي تنفيذها علي مدار الشهر الفضيل في سهرات رمضانية وأمسيات متنوعة لأعضاء ومرتادي المركز .

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من الفاعليات الرياضية والثقافية والدينية داخل المركز وبما يتواكب مع متطلبات واحتياج الاعضاء في هذا الشهر الفضيل .