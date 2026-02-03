قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحص طبي يحسم موقف أحمد فتوح قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أحمد فتوح
أحمد فتوح
إسلام مقلد

يخضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي أخير من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، في ظل حرص الجهاز الفني على الاطمئنان الكامل على حالته البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بالدفع به في اللقاء.

ويأتي هذا الفحص في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، خاصة مع اعتماد الفريق بشكل كبير على الجبهة اليسرى التي يمثل فتوح أحد عناصرها الأساسية خلال المواسم الأخيرة.

انتقال دونجا للنجمة السعودي

في سياق آخر، أعلن نادي النجمة السعودي رسميًا تعاقده مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة مفاجئة أنهت مشوار اللاعب مع القلعة البيضاء.

وكان دونجا قد انضم إلى صفوف الزمالك في عام 2022 قادمًا من نادي بيراميدز، ونجح خلال فترة تواجده مع الفريق في أن يكون أحد العناصر المؤثرة في خط الوسط، سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء الهجمات.

وخلال الموسم الحالي، شارك دونجا مع الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا، وقدم أدوارًا تكتيكية متعددة داخل الملعب.

السجل التهديفي لدونجا

وعلى مدار فترته مع الزمالك، سجل دونجا 6 أهداف بقميص الفريق، بواقع 3 أهداف في الدوري الممتاز، وهدفين في بطولة كأس مصر، وهدف وحيد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما صنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

وتوج دونجا مع الزمالك بعدة ألقاب مهمة، أبرزها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024، وكأس السوبر الأفريقي موسم 2024-2025، إضافة إلى لقب كأس مصر موسم 2024-2025، ليختتم رحلته مع الفريق بسجل حافل بالبطولات.

وأعلن نادي النجمة السعودي عن الصفقة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، حيث جاء في البيان: “نبيل عماد دونجا نجماوي.. أهلًا بك في نجمة عنيزة.. نادي النجمة الانتماء المفضل، في إشارة إلى الترحيب باللاعب وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالدوري السعودي”.

أحمد فتوح نادي الزمالك الزمالك فتوح كهرباء الإسماعيلية بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

ارسنال وتشيلسي

قمة نارية.. موعد مباراة أرسنال وتشيلسى فى نصف النهائى كأس الرابطة والقناة الناقلة

شيكوبانزا

الدردير: شيكوبانزا لو شغل دماغه هيبقى أقوى جناح شمال في مصر

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد