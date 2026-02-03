فحص طبي يحسم موقف أحمد فتوح قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

يخضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي أخير من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، في ظل حرص الجهاز الفني على الاطمئنان الكامل على حالته البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بالدفع به في اللقاء.

ويأتي هذا الفحص في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، خاصة مع اعتماد الفريق بشكل كبير على الجبهة اليسرى التي يمثل فتوح أحد عناصرها الأساسية خلال المواسم الأخيرة.

انتقال دونجا للنجمة السعودي

في سياق آخر، أعلن نادي النجمة السعودي رسميًا تعاقده مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة مفاجئة أنهت مشوار اللاعب مع القلعة البيضاء.

وكان دونجا قد انضم إلى صفوف الزمالك في عام 2022 قادمًا من نادي بيراميدز، ونجح خلال فترة تواجده مع الفريق في أن يكون أحد العناصر المؤثرة في خط الوسط، سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء الهجمات.

وخلال الموسم الحالي، شارك دونجا مع الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا، وقدم أدوارًا تكتيكية متعددة داخل الملعب.

السجل التهديفي لدونجا

وعلى مدار فترته مع الزمالك، سجل دونجا 6 أهداف بقميص الفريق، بواقع 3 أهداف في الدوري الممتاز، وهدفين في بطولة كأس مصر، وهدف وحيد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما صنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

وتوج دونجا مع الزمالك بعدة ألقاب مهمة، أبرزها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024، وكأس السوبر الأفريقي موسم 2024-2025، إضافة إلى لقب كأس مصر موسم 2024-2025، ليختتم رحلته مع الفريق بسجل حافل بالبطولات.

وأعلن نادي النجمة السعودي عن الصفقة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، حيث جاء في البيان: “نبيل عماد دونجا نجماوي.. أهلًا بك في نجمة عنيزة.. نادي النجمة الانتماء المفضل، في إشارة إلى الترحيب باللاعب وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالدوري السعودي”.