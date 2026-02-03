القصة الكاملة وراء فشل صفقة رحيل كانتي إلى فنربخشة وضم اتحاد جدة يوسف النصيري

شهدت الساعات الأخيرة مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات، حيث تعثرت صفقة انتقال الفرنسي نجولو كانتي إلى الدوري التركي، وانتقال المغربي يوسف النصيري إلى صفوف اتحاد جدة.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن نادي فنربخشة التركي أعلن اليوم الثلاثاء عن فشل الصفقة وعدم إتمامها، نتيجة خطأ إداري من جانب نادي الاتحاد.

وأوضح النادي التركي في بيان رسمي أن جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة تمت وفق الخطط والجدول الزمني، بما في ذلك الفحوصات الطبية والموافقات الرسمية ورفع جميع المستندات في نظام إدارة الانتقالات "TMS".

ولكن بسبب إدخال الاتحاد لمعلومات خاطئة في النظام، لم يتمكن فنربخشة من تسجيل الصفقة خلال فترة التسجيل المحددة، رغم طلب النادي التركي تمديد المهلة واتخاذه جميع الخطوات اللازمة بالتعاون مع فيفا.

وأضاف البيان أن الطرف الآخر لم يُكمل الإجراءات ولم يقدم أي مبرر، وهو ما تسبب في إلغاء الصفقة رسميًا، رغم وجود اتفاق شفهي مسبق بين الطرفين، بحسب ما نشره الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس". وأكد أن فيفا رفض استئناف العملية نظرًا لوجود أخطاء في الوثائق الرسمية.

وفي إطار تهدئة جماهيره، من المتوقع أن يصدر نادي اتحاد جدة بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل الساعة الأخيرة في الصفقة ويوضح أسباب التعثر، خاصة بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال إثر خلاف حول تجديد عقده.

على الصعيد الرياضي، تحرك الاتحاد سريعًا لتعزيز صفوفه، حيث أعلن اليوم تعاقده مع المهاجم الواعد جورج إيلينيكنا (19 عامًا) قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، بالإضافة إلى ضم الكاميروني ستيفان كيلر، مدافع نادي أيل ليماسول القبرصي، لدعم الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا، لتعويض رحيل بنزيما وضمان استمرار القوة الهجومية والدفاعية للفريق في الموسم الحالي.