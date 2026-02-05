موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. هل نحصل على عطل قبل رمضان؟

يترقب المصريون العاملون بالقطاعين الحكومي و الخاص ، موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة 15 يناير، حيث اقترب موعد شهر رمضان 2026 والمرتقب خلال فبراير الجاري ، فهل نشهد اجازة رسمية قبل شهر رمضان؟
موعد شهر رمضان 2026
وفقاً للحسابات الفلكية، فمن المتوقع ان يكون اول يوم رمضان في 18 فبراير الجاري ، لكن سيتم استطلاع هلال رمضان يوم 17 فبراير و تحديد موعد اول ايام رمضان سواء كان يوم 18 او 19 فبراير .
هل توجد إجازة رسمية في فبراير2026 ؟
وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الخاصة بالإجازات الرسمية 2026 ، فلا يتضمن شهر فبراير الجاري أية إجازات رسمية ، ويحل علينا اول ايام رمضان في 18 او 19 فبراير حسب تحديد دار الافتاء ، لكن. لا يعد هذا اليوم اجازة رسمية ، ولا توجد اجازات سوى العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت من كل اسبوع .
موعد اول اجازة رسمية بعد 25 يناير
وبذلك تعتبر اول اجازة رسمية مقبلة يحصل عليها موظفي القطاع الحكومي و الخاص و الطلاب ، ستكون اجازة عيد الفطر 2026 في شهر مارس المقبل .
اجازة عيد الفطر2026
وبشكل مبدئي تبدأ إجازة عيد الفطر2026 في مصر يوم 20 مارس وهو يوافق يوم جمعة، وتستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام رسمياً حسب ما يعلن رئيس الوزراء و وزير العمل ، عن إجازة عيد الفطر 2026.
الاجازات الرسمية 2026
20 – 22 مارس (الجمعة–الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).
- 13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.
- 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو (الجمعة): عيد العمال.
- 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.
- 27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
- 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
- 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.
- 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.
- 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).