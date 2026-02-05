قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. هل نحصل على عطل قبل رمضان؟

الاجازات الرسمية 2026
الاجازات الرسمية 2026
رشا عوني

يترقب المصريون العاملون بالقطاعين الحكومي و الخاص ، موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة 15 يناير، حيث اقترب موعد شهر رمضان 2026 والمرتقب خلال فبراير الجاري ، فهل نشهد اجازة رسمية قبل شهر رمضان؟ 

موعد شهر رمضان 2026 

وفقاً للحسابات الفلكية، فمن المتوقع ان يكون اول يوم رمضان في 18 فبراير الجاري ، لكن سيتم استطلاع هلال رمضان يوم 17 فبراير و تحديد موعد اول ايام رمضان سواء كان يوم 18 او 19 فبراير . 

هل توجد إجازة رسمية في فبراير2026 ؟ 

وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الخاصة بالإجازات الرسمية 2026 ، فلا يتضمن شهر فبراير الجاري أية إجازات رسمية ، ويحل علينا اول ايام رمضان في 18 او 19 فبراير حسب تحديد دار الافتاء ، لكن. لا يعد هذا اليوم اجازة رسمية ، ولا توجد اجازات سوى العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت من كل اسبوع . 

موعد اول اجازة رسمية بعد 25 يناير

وبذلك تعتبر اول اجازة رسمية مقبلة يحصل عليها موظفي القطاع الحكومي و الخاص و الطلاب ، ستكون اجازة عيد الفطر 2026 في شهر مارس المقبل . 

اجازة عيد الفطر2026 

وبشكل مبدئي تبدأ إجازة عيد الفطر2026 في مصر يوم 20 مارس وهو يوافق يوم جمعة، وتستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام رسمياً حسب ما يعلن رئيس الوزراء و وزير العمل ، عن إجازة عيد الفطر 2026.

الاجازات الرسمية 2026


20 – 22 مارس (الجمعة–الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

  • 13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.
  • 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.
  • 1 مايو (الجمعة): عيد العمال.
  • 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.
  • 27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
  • 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
  • 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • 23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.
  • 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.
  • 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).
موعد شهر رمضان اجازة عيد الفطر الاجازات الرسمية 2026 اجازة عيد الفطر 2026 رمضان 2026

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

فيديو

