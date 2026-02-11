قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شاهد.. انهيار وبكاء أهالي قرية شبرا بابل بالمحلة في وداع جثامين 3 صغار إلى مثواهم الأخير ..صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية في جنازة شعبية وداع ثلاثة أشقاء ضحايا حادث حريق شقة إمبابة في مشهد جنائزي مهيب ومبكي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ودفن بمقابر أسرهم وسط الدعوات لهم في الواقعة .

جنازة شعبية 

وكانت حالة من وجع وألم لم تفارق قلب محمد عبد الله الأب المكلوم ابن قرية شبرابابل بمركز المحلة بعدما فقد أبناءه الثلاثة في حادث  حريق اندلع داخل شقتهم السكنية بالقاهرة ، تاركًا خلفه كلمات هزّت قلوب كل من قرأها.

الأب المكلوم  نعى رحيل أبنائه بكلمات تقطر ألمًا ووجعًا، قال فيها:“انتقل لجوار ربهم أحباب الرحمن وعرسان الجنة والورد والفل والريحان”.

وتابع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك في رسالة مؤثرة: “أميرة قلبي وملكتي الجميلة ليلى، وتوأم روحي والقلب الحنون زين، وصديقي الصدوق يونس.. لم أشبع منكم”.
وفي كلمات كسرت القلوب، خاطب أبناءه قائلًا:
“سامحوني إن قصّرت في حقكم.. اشفعوا لي عند ربكم”.
رحم الله الأطفال الأبرياء، وألهم أهلهم الصبر والسلوان.

 

تفاصيل الواقعة 

وكانت قرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة ثلاثة أبناء من أفراد أسرة واحده من القرية   نتيجة حريق بشقة سكنية بالقاهرة مما اودي بحياتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
في المقابل نعي الاب محمد عبد الله رحيل ابنائه الثلاثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتدوينه عده عبارات موجعه جاء أهمها « رحل أحباب الرحمن وعرسان الجنان ابنائي ليلي وزين ويونس ..نسالكم الدعاء لهم بالرحمه والمغفره ».

رحيل مفاجىء 

في المقابل أعلن كبار الأسرة بأنه سيتم دفن الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم بقرية شبرابابل من خلال الإعلان عن نعي رحيلهم وجاء نصه :لله الأمر من قبل ومن بعد ..توفوا الي رحمة الله تعالي 
عصافير الجنه الثلاثه 
ليلي محمد احمد عبدالله 
زين محمد احمد عبدالله 
يونس محمد احمد عبدالله 
أبناء محمد احمد عبدالله  وجدهم احمد محمد عبدالله والعمدة / حموده محمد عبدالله وعمهم الدكتور / علي احمد عبدالله ..وصلاة الجنازة عند وصول الجثامين بالجامع الكبير.


الجدير بالذكر أن الحريق نشب في شقتهم بالقاهرة خلال وجود الأم خارج المنزل لشراء بعض المستلزمات، وعند عودتها وجدت الشقة مشتعلة وبداخلها الصغار الثلاثة.

اخبار محافظة الغربية

