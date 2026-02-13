نرمين الفقي تشارك كواليس تصوير "أولاد الراعي"

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورا في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، من كواليس مسلسلها الجديد “أولاد الراعي”.

وشوقت نرمين الفقي جمهورها لأحداث المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت منصة watch it الفضائية، قد طرحت بوستر جماعي لمسلسل أولاد الراعي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وجمع البوستر الدعائي لمسلسل أولاد الراعي، جميع أبطال المسلسل حول طاولة واحدة.

طرحت شركة فنون مصر البرومو الرسمي لمسلسل اولاد الراعي، متضمنا مشاهد لكل فريق عمل المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يحتوى البرومو التشويقي علي مشاهد خطف وتهديد ووعيد ومطاردات واكشن.

بوسترات مسلسل أولاد الراعي

وفي وقت سابق، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اولاد الراعي شركة فنون مصر البوستر الرسمي الثاني للمسلسل والذي يتضمن صورة مجمعة للأشقاء الثلاثة راغب وموسي ونديم الذين يجسد شخصياتهم النجم ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد.

ويظهر البوستر بشكل واضح ملامح الاثارة والتشويق الذي يتضمنه العمل الذي كتب قصته ريمون مقار وكتب السيناريو والحوار له محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل من انتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة والمسلسل مصنف من مسلسلات الاثارة والتشويق.