رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد حنان مفيد فوزي

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد ميلاد حنان مفيد فوزي، رفقة عدد من نجوم الفن.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "حبيبتي الجميلة حنان مفيد فوزي كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة وكل برج الدلو طيبين وبخير يارب".

من جانب آخر، كرمت حنان مفيد فوزي الكاتب والروائي عمر طاهر خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة وحنان مفيد فوزي، حيث تم منحه جائزة أفضل روائي تقديرًا لمسيرته الأدبية المتميزة وإسهاماته المؤثرة في عالم الكتابة.

وأعرب عمر طاهر عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن الجوائز التي تحمل أسماء رموز ثقافية وإعلامية كبيرة تمثل قيمة خاصة، وتعد حافزًا لمواصلة تقديم أعمال أدبية تلامس وجدان القارئ.

وشهد الحفل حضور نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية مميزة، تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والأدب والإعلام.