قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد حنان مفيد فوزي

رانيا فريد شوقي وحنان فوزي
رانيا فريد شوقي وحنان فوزي
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد ميلاد حنان مفيد فوزي، رفقة عدد من نجوم الفن.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "حبيبتي الجميلة حنان مفيد فوزي كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة وكل برج الدلو طيبين وبخير يارب".

من جانب آخر، كرمت حنان مفيد فوزي  الكاتب والروائي عمر طاهر خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة وحنان مفيد فوزي، حيث تم منحه جائزة أفضل روائي تقديرًا لمسيرته الأدبية المتميزة وإسهاماته المؤثرة في عالم الكتابة.

وأعرب عمر طاهر عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن الجوائز التي تحمل أسماء رموز ثقافية وإعلامية كبيرة تمثل قيمة خاصة، وتعد حافزًا لمواصلة تقديم أعمال أدبية تلامس وجدان القارئ.

وشهد الحفل حضور نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية مميزة، تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والأدب والإعلام.

حنان مفيد فوزي رانيا فريد شوقي عيد ميلاد حنان فوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

مجلس النواب

جدل برلماني عن مدّ التعليم الإلزامي.. النواب يطالبون بضمان الجودة قبل زيادة السنوات

البنك المركزي

برلماني: خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي

مجلس النواب

تشريعات هامة أمام البرلمان.. مواجهة التحرش وتقنين العلاج عن بُعد

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد