كأس ملك الإمارات.. الجزيرة يحقق الفوز على بني ياس ويتأهل لمواجهة يونايتد

حقق فريق الجزيرة فوزا صعبا علي مضيفه بني ياس 2 / 1 ضمن منافسات دو ر الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي فينيسيوس ميلو هدف تقدم الجزيرة بالدقيقة 40 من زمن المباراة، ثم تعادل سهيل النوبي لبني ياس بالدقيقة 86، لكن بعد دقيقة واحدة أعاد الإيفواري مامادو كوليبالي التقدم من جديد لصالح الجزيرة.

وتأهل فريق الجزيرة بهذا الفوز لمواجهة نظيره يونايتد، الذي كان قد فجر مفاجأة أمس الأحد بالفوز على الوحدة 4 / 2 في دور الثمانية.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي سيتقابل العين مع شباب الأهلي، حامل لقب البطولة، والذي كان قد فاز على الشارقة في نهائي النسخة الماضية