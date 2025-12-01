هيئة النقل العام بالقاهرة تطبق نصف تذكرة لنصف المسافة



أصدر المهندس عصام عبّد الخالق ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام

توجيهات ، بأن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحده علي جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام .

وذلك في اطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري .

محافظة القاهرة

وكان قد افتتح إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بحى عين شمس لتشجيع المرأة على ريادة الأعمال ودعم ذوى الهمم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب ، باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة .

تضمن المعرض منتجات الحفر على الجلود والمشغولات النحاسية وأعمال الكروشيه والتريكو وصناعة الحقائب والمفروشات .

شهد المعرض حضور منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.