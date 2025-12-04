قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

300 مركبة.. تفاصيل بدء النقل العام التحصيل الإلكتروني بالأتوبيسات

اتوبيسات النقل العام
اتوبيسات النقل العام

أطلقت هيئة النقل العام رسميًا المرحلة التجريبية لمنظومة التحصيل الإلكتروني داخل أتوبيساتها، في خطوة تستهدف تحديث خدمات النقل وتعزيز التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.

تجهيز 300 أتوبيس

وقال الدكتور عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، إن الخطة الحالية تتضمن تجهيز 300 أتوبيس بأجهزة الدفع الإلكتروني خلال ثلاثة أسابيع فقط، على أن يجري تعميم المنظومة تدريجيًا على كامل الأسطول.

تطبيق الدفع غير النقدي

 وأوضح أن تطبيق الدفع غير النقدي سيُسهم في ضبط منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

طرح كروت مدفوعة مسبقًا

وأضاف الشيخ أن الهيئة بدأت في طرح كروت مدفوعة مسبقًا مخصصة لاستخدام أتوبيسات النقل العام، مع توفيرها في المحطات النهائية ونقاط البيع المعتمدة، إلى جانب إتاحتها داخل الأتوبيسات لتسهيل حصول الركاب عليها دون عناء.

وفي إطار تطوير منظومة الدفع، كشف رئيس الهيئة عن قرب إطلاق تطبيق محمول يسمح للمستخدمين بشحن الكروت الإلكترونية ومتابعة الرصيد وعمليات الاستخدام بسهولة، بما يوفر وقت وجهد المواطنين ويجعل عملية الدفع أكثر سلاسة ومرونة.

خطة لتحديث منظومة النقل العام

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة النقل العام وتحسين كفاءتها، عبر إدخال حلول ذكية تلبي متطلبات المستخدمين وتواكب التطور المستمر في أساليب الدفع الحديثة.

النقل خدمات النقل التحول الرقمي التحصيل الإلكتروني الدفع غير النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.. حظك وتأثير القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 .. حظك وتأثير القمر ومفاجأة لمواليد هذا البرج

حظر الحساب الإلكتروني.. أسباب وحلول

حظر الحساب الإلكتروني.. أسباب وحلول

هذه الأغذية تهددك بالنقرس .. احترس منها

أغذية تهددك بالنقرس.. احترس منها

بالصور

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد