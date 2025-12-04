300 مركبة.. تفاصيل بدء النقل العام التحصيل الإلكتروني بالأتوبيسات

أطلقت هيئة النقل العام رسميًا المرحلة التجريبية لمنظومة التحصيل الإلكتروني داخل أتوبيساتها، في خطوة تستهدف تحديث خدمات النقل وتعزيز التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.

تجهيز 300 أتوبيس

وقال الدكتور عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، إن الخطة الحالية تتضمن تجهيز 300 أتوبيس بأجهزة الدفع الإلكتروني خلال ثلاثة أسابيع فقط، على أن يجري تعميم المنظومة تدريجيًا على كامل الأسطول.

تطبيق الدفع غير النقدي

وأوضح أن تطبيق الدفع غير النقدي سيُسهم في ضبط منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

طرح كروت مدفوعة مسبقًا

وأضاف الشيخ أن الهيئة بدأت في طرح كروت مدفوعة مسبقًا مخصصة لاستخدام أتوبيسات النقل العام، مع توفيرها في المحطات النهائية ونقاط البيع المعتمدة، إلى جانب إتاحتها داخل الأتوبيسات لتسهيل حصول الركاب عليها دون عناء.

وفي إطار تطوير منظومة الدفع، كشف رئيس الهيئة عن قرب إطلاق تطبيق محمول يسمح للمستخدمين بشحن الكروت الإلكترونية ومتابعة الرصيد وعمليات الاستخدام بسهولة، بما يوفر وقت وجهد المواطنين ويجعل عملية الدفع أكثر سلاسة ومرونة.

خطة لتحديث منظومة النقل العام

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة النقل العام وتحسين كفاءتها، عبر إدخال حلول ذكية تلبي متطلبات المستخدمين وتواكب التطور المستمر في أساليب الدفع الحديثة.