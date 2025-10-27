قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
أخبار العالم

الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة في مدريد

هاجر رزق

استعادت الشرطة الإسبانية لوحة للفنان العالمي بابلو بيكاسو، كانت قد فُقدت مطلع أكتوبر الجاري أثناء نقلها من العاصمة مدريد إلى مدينة غرناطة للمشاركة في معرض مؤقت، بحسب "رويترز" و "الجارديان".

وتعود اللوحة إلى عام 1919، وهي عمل صغير مرسوم بألوان الغواش والقلم الرصاص، وتقدّر قيمتها بنحو 600 ألف يورو، وكانت جزءا من شحنة تضم عشرات الأعمال الفنية أرسلتها مؤسسة كاخا غرناطة لتنظيم معرضها الجديد بعنوان "طبيعة صامتة: أبدية الجمود".

وتبين أن اللوحة، التي تحمل عنوان "طبيعة صامتة مع غيتار"، لم تغادر المبنى الذي كان من المقرر شحنها منه.

ووصلت الشاحنة التي تقل اللوحات إلى غرناطة، في 3 أكتوبر، ليكتشف المنظمون بعد تفريغ الصناديق أن عدد اللوحات 57 فقط بدلا من 58، وأبلغت المؤسسة الشرطة باختفاء اللوحة بعد مراجعة تسجيلات المراقبة.

وبعد ثلاثة أسابيع من البحث، تم العثور على اللوحة في مدريد لدى إحدى الجارات التي كانت قد عثرت على الطرد أمام مبنى الشحن وظنّت أنه طرد منسيّ، فاحتفظت به في مكان آمن حتى علمت من الأخبار باختفاء لوحة لبيكاسو، لتتواصل لاحقا مع الشرطة وتعيدها.

وفي منشور على منصة X، أوضحت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة لم تُحمّل على الشاحنة أصلا. وأشارت إلى أن وحدة التراث التاريخي واصلت التحقيق بالتعاون مع خبراء تولوا مهمة فحص المواد والأدلة.

