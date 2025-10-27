الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة في مدريد

استعادت الشرطة الإسبانية لوحة للفنان العالمي بابلو بيكاسو، كانت قد فُقدت مطلع أكتوبر الجاري أثناء نقلها من العاصمة مدريد إلى مدينة غرناطة للمشاركة في معرض مؤقت، بحسب "رويترز" و "الجارديان".

وتعود اللوحة إلى عام 1919، وهي عمل صغير مرسوم بألوان الغواش والقلم الرصاص، وتقدّر قيمتها بنحو 600 ألف يورو، وكانت جزءا من شحنة تضم عشرات الأعمال الفنية أرسلتها مؤسسة كاخا غرناطة لتنظيم معرضها الجديد بعنوان "طبيعة صامتة: أبدية الجمود".

وتبين أن اللوحة، التي تحمل عنوان "طبيعة صامتة مع غيتار"، لم تغادر المبنى الذي كان من المقرر شحنها منه.

ووصلت الشاحنة التي تقل اللوحات إلى غرناطة، في 3 أكتوبر، ليكتشف المنظمون بعد تفريغ الصناديق أن عدد اللوحات 57 فقط بدلا من 58، وأبلغت المؤسسة الشرطة باختفاء اللوحة بعد مراجعة تسجيلات المراقبة.

وبعد ثلاثة أسابيع من البحث، تم العثور على اللوحة في مدريد لدى إحدى الجارات التي كانت قد عثرت على الطرد أمام مبنى الشحن وظنّت أنه طرد منسيّ، فاحتفظت به في مكان آمن حتى علمت من الأخبار باختفاء لوحة لبيكاسو، لتتواصل لاحقا مع الشرطة وتعيدها.

وفي منشور على منصة X، أوضحت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة لم تُحمّل على الشاحنة أصلا. وأشارت إلى أن وحدة التراث التاريخي واصلت التحقيق بالتعاون مع خبراء تولوا مهمة فحص المواد والأدلة.