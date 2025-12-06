تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت بالدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس.