وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بالتتويج بذهبية كأس العالم لسلاح الإيبيه

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالص التهنئة للبطل الأولمبي محمد السيد، بعد فوزه المستحق على لاعب إسرائيل بنتيجة 15 – 5 وتتويجه بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه المقامة في كندا.

وأعرب الوزير، في تهنئة هاتفية وجهها للبطل عبر مكالمة فيديو، عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعب، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قدرته على المنافسة العالمية ويمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تواصل تقديم كل سبل الدعم للأبطال في مختلف الألعاب، تقديراً لما يحققونه من إنجازات ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، موجهاً التحية للجهاز الفني والاتحاد المصري للسلاح على جهودهم في إعداد أبطال قادرين على تحقيق البطولات.