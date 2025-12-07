موعد مباراة إنتر ضد ليفربول في قمة نارية على ملعب جوزيبي مياتزا بدوري الأبطال

تتجه الأنظار إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف إنتر ميلان نظيره ليفربول، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات هذا العام.

إنتر يدخل اللقاء وهو في وضع فني مستقر، بعد أن جمع 12 نقطة وضعته في المركز الرابع، بفضل أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، حيث يسعى الفريق الإيطالي لاستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الخامس وتعزيز حظوظه في صدارة المجموعة.

يفربول يعيش فترة صعبة

في المقابل، يعيش ليفربول فترة صعبة، بعد خسارته مباراتين واقتصار رصيده على 9 نقاط، بينما تحيط الأزمات بالفريق، كان آخرها الجدل الذي صاحب تصريحات محمد صلاح عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، ما يزيد من الضغوط على كتيبة المدرب في هذه المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة إنتر ميلان وليفربول

وتقام مباراة إنتر وليفربول يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على ملعب جوزيبي مياتزا، وتنطلق صافرة البداية عند الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وليفربول

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD، باعتبار شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

كما يمكن متابعة المواجهة عبر الإنترنت من خلال تطبيقي TOD و beIN Connect، لعشاق المشاهدة عبر البث المباشر.