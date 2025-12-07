ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبدو أن ليفربول بدأ بالفعل خطوات عملية للبحث عن خليفة محتملة للنجم المصري محمد صلاح، الذي يمرّ بموسم أقل من المعتاد من حيث التأثير والحسم.

ورغم القيمة الكبيرة لصلاح داخل النادي، فإن تراجع مستواه هذا الموسم أثار تساؤلات عديدة، خاصة مع الإرهاق الناتج عن موسمه التاريخي الماضي، إضافة إلى عدم استقرار مستوى عدد من لاعبي الفريق، ما جعل مهمة اللاعب الفردية أكثر صعوبة.

يمتد عقد محمد صلاح لعام واحد فقط بعد نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير قوية تشير إلى أن ليفربول لن يجدد له بصفته “النجم الأول للفريق”.

هذا الوضع دفع الإدارة الرياضية إلى التفكير مبكراً في البديل المناسب، وربما بدأ النادي بالفعل في تنفيذ خطوات عملية بهذا الاتجاه.

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي (19 عاماً)، بعد تألقه اللافت منذ انتقاله إلى ليغانيس في الموسم الماضي.

تطور اللاعب السريع منحه فرصة الانتقال إلى نادي لايبزيغ الألماني في الصيف الماضي، لكنه أصبح الآن هدفاً لعدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول وتوتنهام.

ويعد ديوماندي أحد أفضل المراوغين الصاعدين في أوروبا خلال العام الماضي، ويلعب أساسا في مركز الجناح الأيمن، وهو ما يجعله خياراً منطقياً لأي نادٍ يبحث عن جناح شاب قادر على التطور وتصعيد مستوى الهجوم.

يأمل الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي في تقديم مستويات قوية خلال كأس الأمم الأفريقية 2026، وهو ما قد يرفع من قيمته السوقية، وربما يدفع لايبزيغ للموافقة على بيعه بمبلغ كبير إذا تلقى عروضاً ضخمة.

في حال قرر نادي ليفربول بيع محمد صلاح أو بدء حقبة جديدة هجومية بدونه، يبدو أن الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي سيكون أحد أبرز المرشحين لشغل مركز الجناح الأيمن على المدى الطويل، خصوصاً أن النادي يرى فيه القدرة على التطور والتحول إلى نجم أساسي مستقبلاً.

