محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تصريحات نجم ليفربول محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد صلاح: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أن شخصًا ما في ليفربول يريدني أن أتحمل كل اللوم".

وأثار محمد صلاح، نجم ليفربول، الجدل إثر التصريحات الهجومية التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بعد مباراة فريقه مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية: "النتيجة دي محبطة لينا كفريق، لأننا كنا متوقعين نكسب ماتش زي ده، وسجلنا هدفين في الأول، والماتش كان ماشي في صالحنا، بس استقبلنا أهدافًا سهلة… وأهدافًا كنا بنستقبلها حتى وأنا بلعب".

وتابع: "أنا مش بستخدم اللي حصل عشان أدافع عن نفسي؛ لأننا كنا بنستقبل الأهداف دي وأنا في الملعب برضه. وأنا قاعد على الدكة 90 دقيقة… أظن دي أول مرة في مسيرتي يحصل فيها 3 ماتشات ورا بعض كده، وأنا محبط جدًا".

وأضاف: "أنا محبط جدًا… جدًا. أنا قدمت كتير أوي للنادي، والكل شايف ده خلال السنين اللي فاتت، خصوصًا الموسم اللي فات. بس النهارده أنا قاعد احتياطي… ومش عارف ليه".

وواصل: "حاسس إن النادي بيرميني تحت الأتوبيس… ده الإحساس اللي عندي. وواضح جدًا إن في حد عايز يحط اللوم كله عليّا".

وأكمل: "النادي وعدني في الصيف بوعود كتير… ولا وعد واحد اتنفذ لحد دلوقتي. وأقدر أقول إنهم سايبين الوعود دي في مكان تاني. علاقتي بالمدرب كانت ممتازة… دلوقتي بعد اللي حصل، مفيش علاقة".

وأردف: "مش عارف السبب… بس ممكن يكون في حد مش عايزني في النادي. وأنا هفضل أحب ليفربول على طول، وعيالي كمان هيحبوه. أنا بحب ليفربول جدًا وهشجعه على طول".