أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟



أثار محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل إثر التصريحات الهجومية التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية: "النتيجة دي محبطة لينا كفريق، لإننا كنا متوقعين نكسب ماتش زي ده، وسجلنا هدفين في الأول، والماتش كان ماشي في صالحنا، بس استقبلنا أهداف سهلة… وأهداف كنا بنستقبلها حتى وأنا بلعب".

وتابع صلاح: "أنا مش بستخدم اللي حصل عشان أدافع عن نفسي؛ لإننا كنا بنستقبل الأهداف دي وأنا في الملعب برضه. وأنا قاعد على الدكة 90 دقيقة… أظن دي أول مرة في مسيرتي يحصل فيها 3 ماتشات ورا بعض كده، وأنا محبط جدًا".

وأضاف: "أنا محبط جدًا… جدًا. أنا قدمت كتير أوي للنادي، والكل شايف ده خلال السنين اللي فاتت، خصوصًا الموسم اللي فات. بس النهارده أنا قاعد احتياطي… ومش عارف ليه".

وواصل: "حاسس إن النادي بيرميني تحت الأتوبيس… ده الإحساس اللي عندي. وواضح جدًا إن في حد عايز يحط اللوم كله عليّا".

وأكمل: "النادي وعدني في الصيف بوعود كتير… ولا وعد واحد اتنفذ لحد دلوقتي. وأقدر أقول إنهم سايبين الوعود دي في مكان تاني. وعلاقتي بالمدرب كانت ممتازة… دلوقتي بعد اللي حصل، مفيش علاقة".

وأردف: "مش عارف السبب… بس ممكن يكون في حد مش عايزني في النادي. وأنا هفضل أحب ليفربول على طول، وعيالي كمان هيحبوه. أنا بحب ليفربول جدًا وهشجعه على طول".

واستطرد: "كلمت أمي امبارح… هي مكنتش عارفة إني مش هلعب أساسي، بس أنا كنت عارف. وقلت لها: تعالي ماتش برايتون، سواء لعبت أو ملعبتش… هستمتع بيها وهنشوف اللي هيحصل. في دماغي، هقضيها استمتاع؛ لإن بصراحة مش عارف إيه اللي هيحصل".

وقال صلاح أيضًا: "الماتش ده في آنفيلد، وده هيبقى وداعي قبل ما أروح أمم إفريقيا. وأنا مش عارف ليه أنا في الوضع ده دلوقتي. وأي نادي تاني كان هيحمي لاعبه".

وواصل: "واضح إن في حد عايز يطلعني إني المشكلة… بس ببساطة: أنا مش المشكلة. وأنا قدمت كتير للنادي ده… وأستحق احترام أكتر من كده. ومش المفروض أروح كل يوم أقاتل على مركزي… لإن أنا كسبته".

واختتم صلاح حديثه قائلًا: "الناس هتقول: إنت مش أكبر من النادي… ماشي، أنا فعلًا مش أكبر من حد. بس أنا كويس في مركزي اللي كسبته بنفسي… وده بالنسبة ليا كل الموضوع".