وزير الشباب يجتمع باللجنة العليا لتغذية الرياضيين

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة العلمية العليا لتغذية الرياضيين، لمناقشة جهود الوزارة في تعزيز ثقافة التغذية السليمة داخل المنظومة الرياضية والمجتمع بوجه عام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاهتمام بصحة النشء والشباب ورفع معدلات اللياقة البدنية للمصريين.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها دور الوزارة واللجنة العلمية في تغيير ثقافة التغذية داخل المجتمع المصري، عبر دعم التعاون مع المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج توعية غذائية تخدم مختلف الفئات.

كما استعرض الاجتماع آليات التوسع داخل الأندية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات، للحد من تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية، مع استثمار منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية فعّالة حول التغذية الصحية السليمة.

وتناول أيضاً الاجتماع مناقشة ضرورة تفعيل وحدات الطب الرياضي المنتشرة بالمحافظات، والاستفادة منها كمراكز تقدم خدمات توجيه وإرشاد غذائي ورياضي للرياضيين وأولياء الأمور، بما يسهم في تقديم دعم صحي مستمر لجميع الفئات، والتنبيه إلى أهمية وضع ضوابط علمية لملف "التخسيس" للرياضيين، والعمل على تصحيح المفاهيم المرتبطة به، لضمان تحقيق النتائج المطلوبة دون الإضرار بالصحة أو الأداء الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل على تطبيق استراتيجية متكاملة في ملف التغذية الرياضية، بما يدعم بناء جيل قادر على التميز في مختلف الألعاب، ويرفع الوعي الغذائي لدى الشباب والمجتمع.

وأشار صبحي، إلى استمرار الوزارة واللجنة العلمية في تنفيذ مبادرات ميدانية داخل الأندية ومراكز الشباب، وتطوير الأدوات العلمية التي تضمن تقديم تغذية رياضية محترفة تتوافق مع المعايير الدولية.