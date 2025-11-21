قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
رياضة

بمشاركة نجوم الكرة المصرية.. ختام بطولة البلايستيشن لتحدي نجمك المفضل

منتصر الرفاعي

اختتم البنك التجاري الدولي "CIB" فعاليات بطولة البلايستيشن لكرة القدم، والتي أقيمت ضمن احتفالاته بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وجاءت البطولة هذا العام وسط أجواء مميزة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين أضافوا حضورًا خاصًا للحدث.

وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا مع مشاركة النجوم: محمد ناجي جدو، عمر جابر، ياسر إبراهيم، مروان عطية، وأسامة جلال، الذين حرصوا على متابعة منافسات البطولة وتشجيع المتسابقين وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي.

أُقيمت البطولة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مشاركة البنك في معرض Cairo ICT 2025، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة.

وجاءت البطولة انعكاسًا لالتزام البنك بدعم مجالات التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية، كجزء من استراتيجيته للتواصل مع فئة الشباب، وإبراز دور الرياضات الإلكترونية كمنصة للتواصل الإيجابي والإبداع.

وشهدت المنافسات تحديات قوية بين المشاركين ونجوم الكرة المصرية، حيث تفوق المشاركون على اللاعبين ونجوم الكرة في المباريات النهائية للتحدي، بينما فاز فريق عمر جابر ومروان عطية على فريق ياسر إبراهيم وأسامة جلال في مواجهة حماسية جذبت أنظار الحاضرين، وسط التعليق المتميز للنجم أيمن الكاشف، الذي قدّم تعليقًا مباشرًا على بعض المباريات، مما أضفى روحًا مختلفة وطابعًا احتفاليًا على أجواء البطولة.

وقدّم البنك التجاري الدولي مجموعة من الجوائز المميزة للفائزين بالمراكز الأولى، شملت: PlayStation 5، iPad، سكوتر كهربائي، وAirPods. وسط أجواء مبهجة من المشاركين والمتابعين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

كما أبدى المشاركون في البطولة سعادتهم الكبيرة بالمشاركة أمام نجوم الكرة المصرية، مؤكدين أن وجودهم أضاف روحا من التحدي والإثارة لتحقيق الذات، ومستوى مختلفًا من المنافسة والمتعة والترفيه.

وشهد الختام مشاركة النجوم في توزيع الجوائز، حيث سلّم محمد ناجي جدو، عمر جابر، وأسامة جلال الجوائز للفائزين، إلى جانب مسئولي وممثلي البنك التجاري الدولي، الذين عبّروا عن سعادة البنك بتنظيم هذه الفعالية المميزة، مؤكدين استمرار دعم CIB للفعاليات والأنشطة التي تستهدف الشباب وتجمع بين الترفيه والابتكار والتحدي.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
