30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
انفجارات الغضب في الملاعب .. تصريحات أشعلت نهايات نجوم الكرة | إيه الحكاية ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

عندما يقرر لاعب كرة قدم كسر جدار الصمت والخروج بتصريحات علنية تمس زملاءه أو ناديه، غالبا ما تكون العواقب مباشرة اهتزاز الثقة، وشرخ عميق في العلاقة، ونهاية باتت أقرب من أي وقت ومع دخول محمد صلاح حديثا دائرة الغضب العلني، تعود للأذهان سلسلة من أشهر لحظات الانفجار اللفظي التي غيرت مسار نجوم كبار في عالم كرة القدم.

روي كين قائد يونايتد الذي فجر العاصفة

رصدت صحيفة الجارديان أشهر أزمات اللاعبين غضبا فبعد خسارة مانشستر يونايتد أمام ميدلسبره عام 2005، سجل روي كين مقابلة نارية لقناة النادي، امتدت لـ30 دقيقة من الانتقاد اللاذع.

هاجم زملاءه واحداً تلو الآخر، وسخر من الأداء والشخصيات، وحتى من ريو فرديناند.

تصريحاته كانت قاسية لدرجة دفعت أليكس فيرغسون إلى منع إذاعتها نهائياً وبعد أسبوعين فقط، انتهت رحلة كين مع يونايتد بعد 13 عاماً من العطاء.

ويليام غالاس قائد يتحدث أكثر مما ينبغي

في 2008، لمح غالاس إلى وجود لاعب يزعزع استقرار أرسنال وشكك في نضج الجيل الشاب داخل الفريق.

انتقاداته العلنية اعتُبرت "خيانة" لدور القائد، فتم استبعاده وتجريده من الشارة وبعد خلافات حول تجديد العقد، غادر النادي نهائياً عام 2010.

لويس سواريز بند الانتقال يشعل خلافاً تاريخياً مع ليفربول

في 2013، اشتعل خلاف كبير بين سواريز وليفربول بعدما طالب بالرحيل استناداً إلى بند تعاقدي يسمح بذلك حال وصول عرض يفوق 40 مليون جنيه إسترليني.

لويس سواريز

أرسنال قدم عرض "40 مليون + جنيه واحد"، لكن النادي رفض البيع ردّ المدرب رودجرز بأن تصريحات سواريز "عدم احترام تام"، فيما أصر اللاعب على الرحيل وبعد موسم استثنائي سجّل خلاله 31 هدفاً، انتقل في النهاية لبرشلونة.

رحيم ستيرلينغ مقابلة واحدة تُغضب جماهير ليفربول

في 2015، خرج ستيرلينغ في مقابلة غير مرخصة ليبرر رفضه عقداً ضخماً، مؤكداً أن طموحه "الألقاب وليس المال".

لكن انتقاله بعد أشهر قليلة إلى مانشستر سيتي مقابل 49 مليون جنيه إسترليني أثار غضب الجماهير، رغم أنه فاز مع سيتي بعشرة ألقاب رئيسية لاحقاً.

ماورو إيكاردي حين تتحول تصريحات الزوجة إلى أزمة نادي كامل

لم تكن تصريحات إيكاردي هي المشكلة، بل تصريحات زوجته ووكيلته واندا نارا، التي انتقدت النادي وطريقة دعمه لزوجها أسبوعياً عبر التلفزيون الإيطالي.

هذا دفع إدارة إنتر لسحب شارة القيادة منه، ودخل اللاعب في أزمة وصلت إلى تجميده واستبعاده من الفريق قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

روميلو لوكاكو اعتذار لإنتر أشعل غضب تشيلسي

في 2021، اعترف لوكاكو لقناة إيطالية بأنه غير راضي عن وضعه في تشيلسي، وأنه يتمنى العودة لإنتـر.

تصريحاته أثارت عاصفة في النادي اللندني، فتم استبعاده وتغريمه وبعد اعتذار علني، عاد لوكاكو بالفعل إلى إنتر على سبيل الإعارة في الصيف نفسه.

كريستيانو رونالدو انفجار علني ينهي حقبة الأسطورة في يونايتد

في مقابلة مطولة مع بيرس مورغان عام 2022، هاجم رونالدو إدارة مانشستر يونايتد والمدرب تين هاغ، مؤكداً أنه شعر "بالخيانة".

كريستيانو رونالدو

اتهم النادي بعدم التطور منذ رحيل فيرغسون، كما قال إن مسؤولين كباراً لم يتعاطفوا معه بعد وفاة ابنه.

وبعد أيام قليلة، تم إنهاء عقده بالتراضي، ليبدأ رحلة جديدة في النصر السعودي.

 الغضب قد يكون مكلفاً

تظهر كل هذه الحالات أن الكلمات أخطر أحياناً من قدم لاعب هدافا، فهي قادرة على إنهاء مسيرة في نادٍ كبير خلال دقائق.

ومع دخول محمد صلاح هذا المسار المتوتر، يترقب جمهور الكرة كيف ستكتب فصول العلاقة المقبلة بين النجم المصري وليفربول.

