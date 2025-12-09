قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لاعب سعودي سابق يكشف الوجهة المثالية لمحمد صلاح في دوري روشن

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

كشف حمد المنتشري، لاعب اتحاد جدة السابق، عن رأيه حول الوجهة الأنسب للنجم المصري محمد صلاح، حال انتقاله إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، في ظل عودة اسمه للارتباط بالأندية السعودية مع تصاعد أزمته الفنية داخل ليفربول.

وأكد المنتشري خلال تصريحات تلفزيونية أن حديثه ليس من منطلق انتمائه لاتحاد جدة، لكنه يرى أن محمد صلاح يناسب التركيبة الفنية لكلٍّ من الاتحاد والهلال، مشيرًا إلى أن كلا الناديين قادران على احتضان النجم المصري وتوظيف إمكانياته بالشكل الأمثل داخل الملعب.

صدام محمد صلاح مع آرني سلوت

وتجددت التكهنات حول مستقبل صلاح، بعدما دخل في صدام صريح مع المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي أبعده عن التشكيلة الأساسية في 3 مباريات متتالية، ثم استبعده تمامًا من رحلة ليفربول إلى إيطاليا لخوض مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها اليوم 9 ديسمبر 2025.

حظوظ المنتخبات في كأس العرب 2025

وبالانتقال إلى بطولة كأس العرب، رجّح المنتشري كفة منتخبي السعودية والأردن للتتويج باللقب، معتبرًا أن الفريقين قدما أداءً قوياً وثابتًا في دور المجموعات.

وأشاد بالأداء الذي ظهر به المنتخب السعودي في مبارياته الثلاث، مؤكدًا أنه كان جيدًا للغاية رغم الخسارة أمام المغرب، لافتًا إلى أن الفريق يملك العناصر القادرة على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

صلاح بين البقاء والرحيل

ويعيش محمد صلاح أحد أكثر فتراته توتراً منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017، بعدما حقق خلالها عدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. 

ومع اشتعال الأزمة الحالية، يضع كثيرون احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي كأحد السيناريوهات الأقرب، سواء في الميركاتو الشتوي أو بنهاية الموسم.

حمد المنتشري اتحاد جدة محمد صلاح دوري روشن السعودي الأندية السعودية ليفربول

