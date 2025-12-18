دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يضغط على نتنياهو لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

قال ريتشارد شيميرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن هناك قدرًا من الحقيقة في الحديث عن الخلافات المتعلقة بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى الاحتفاظ بحرية كاملة لمواصلة العمليات العسكرية، في حين كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحًا في رغبته بإنهاء النزاع واستكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار شيميرر خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التقارير الأخيرة تؤكد أن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط مباشرة على نتنياهو لإجباره على وقف الأعمال العدائية، معتبرًا أن الرأي العام الإسرائيلي لن يدعم أي محاولات من جانب نتنياهو لتقويض ترتيبات وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها ترامب داخل إسرائيل مقارنة برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن الرسالة التي يوجهها ترامب إلى نتنياهو واضحة، وهي أن مصلحته تكمن في الانضمام إلى مسار تنفيذ وقف إطلاق النار، وإلا فإنه سيواصل خسارة المزيد من شعبيته والدعم الأمريكي.

وأكد شيميرر أن ميزان القوة في هذه المرحلة يميل لصالح الرئيس الأمريكي، موضحًا أن ترامب يحظى بدعم غير مسبوق في إسرائيل، في حين يواجه نتنياهو تحديات سياسية داخلية كبيرة، أبرزها تحميله مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، إضافة إلى قضايا الفساد التي تلاحقه، واحتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال العام المقبل.