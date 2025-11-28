عاطف الشيتاني: مبادرة فحص المقبلين على الزواج ضرورة لحماية الأجيال القادمة

أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي أطلقتها الدولة تحت مظلة "100 مليون صحة" تمثل خطوة محورية لحماية الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس قوة الدولة.

أضاف أن الأرقام المعلنة، والتي تشير إلى خضوع 4.4 مليون شاب وفتاة لهذه الفحوصات، تعكس تحوّلاً مجتمعياً لافتاً، خاصة عند مقارنتها بعدد الزيجات السنوية في مصر الذي يتراوح بين 900 ألف إلى مليون حالة زواج.

تابع في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع عدد المقبلين على الفحص لا يقتصر على المتزوجين فقط، بل يشمل أيضاً فئة كبيرة من الشباب الذين باتوا يترددون على الوحدات الصحية للاطمئنان على صحتهم، وهو ما يعكس زيادة الوعي بأهمية هذه الإجراءات الوقائية.

أشار إلى أن البيانات المتراكمة منذ بدء تطبيق المبادرة في فبراير 2023 تؤكد أن المجتمع بدأ ينظر إلى الفحص الطبي قبل الزواج كخطوة أساسية لا يمكن تجاهلها.

تطرق إلى أبرز التحديات الصحية التي ظهرت بين المقبلين على الزواج، مؤكداً أهمية ضمان سرية البيانات، إذ تعتمد وزارة الصحة بروتوكولاً واضحاً يضمن الحفاظ على خصوصية كل فرد.

شدد على أن الفحص يجب أن يتم بشكل منفصل لكل من الشاب والفتاة، مع ضرورة عقد جلسة مشورة سرية لمناقشة النتائج، وشرح المخاطر المحتملة، ووضع خطة للإحالة الطبية عند الحاجة.