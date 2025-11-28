ابتكار مذهل يدمج الموضة بالتكنولوجيا.. مصمم سنغافوري يصنع حذاء نايك يعمل كجهاز ألعاب

في خطوة تجمع بين عالم الموضة والتكنولوجيا، ابتكر المصمم غوستافو بونزاني حذاء مميزا من طراز Nike Air Max 90 يحمل في طياته مفاجأة غير متوقعة، وهو جهاز ألعاب SNES يعمل بالكامل.

الحذاء، الذي تم تصميمه احتفالًا بالذكرى الخامسة والثلاثين لإطلاق جهاز Super Nintendo في اليابان، يتضمن تقنية تمكنه من العمل كجهاز ألعاب محمول.

ابتكار فني جديد.. حذاء "AIR SNES" من نايك يجمع بين التكنولوجيا وألعاب الفيديو الكلاسيكية

وقال بونزاني في بيان صحفي: "جاءت الفكرة بعد أن شاهدت التعاونات بين شركات الأحذية وألعاب الفيديو، كنت دائما أتساءل: هل سيكون رائعا إذا كانت هذه الأحذية التي تبدو مثل ألعاب الفيديو تعمل أيضا كجهاز ألعاب؟".

ابتكار فني جديد: حذاء "AIR SNES" من نايك يجمع بين التكنولوجيا وألعاب الفيديو الكلاسيكية

تم تزويد الحذاء بنظام Raspberry Pi Zero W يعمل بنظام RetroPie لمحاكاة ألعاب SNES، وتم تخصيص النظام ليحاكي جهاز الألعاب الشهير داخل لسان الحذاء.

يحتوي الحذاء على بطارية تدوم حتى 30 دقيقة من اللعب، ومنفذ HDMI مدمج، كما يتضمن محولا صغيرا للاتصال التناظري عبر RCA لأولئك الذين يفضلون الوصلات القديمة.

أما بالنسبة لأجهزة التحكم، فيمكن استخدام يد تحكم SNES الأصلية، أو يمكن توصيل جهاز تحكم 8BitDo Mod Kit عبر البلوتوث إلى النظام داخل الحذاء.

ابتكار فني جديد: حذاء "AIR SNES" من نايك يجمع بين التكنولوجيا وألعاب الفيديو الكلاسيكية

وأكد بونزاني: "كان هذا المشروع الفني بمثابة طريقتي للاحتفال بتاريخ الألعاب وتكنولوجيا الأحذية، وإبراز ما يمكن أن يصبح عليه المستقبل عندما تتداخل الثقافات التكنولوجية والرياضية."

للأسف، الحذاء AIR SNES هو تصميم فني فريد من نوعه، ولن يتوفر للشراء، إذ تم صنعه للاحتفال بمرور 35 عاما على إطلاق أحد أعظم أجهزة الألعاب في تاريخ الصناعة.