هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ابتكار مذهل يدمج الموضة بالتكنولوجيا.. مصمم سنغافوري يصنع حذاء نايك يعمل كجهاز ألعاب

حذاء نايك
حذاء نايك
شيماء عبد المنعم

في خطوة تجمع بين عالم الموضة والتكنولوجيا، ابتكر المصمم غوستافو بونزاني حذاء مميزا من طراز Nike Air Max 90 يحمل في طياته مفاجأة غير متوقعة، وهو جهاز ألعاب SNES يعمل بالكامل. 

الحذاء، الذي تم تصميمه احتفالًا بالذكرى الخامسة والثلاثين لإطلاق جهاز Super Nintendo في اليابان، يتضمن تقنية تمكنه من العمل كجهاز ألعاب محمول.

ابتكار فني جديد.. حذاء "AIR SNES" من نايك يجمع بين التكنولوجيا وألعاب الفيديو الكلاسيكية

وقال بونزاني في بيان صحفي: "جاءت الفكرة بعد أن شاهدت التعاونات بين شركات الأحذية وألعاب الفيديو، كنت دائما أتساءل: هل سيكون رائعا إذا كانت هذه الأحذية التي تبدو مثل ألعاب الفيديو تعمل أيضا كجهاز ألعاب؟".

ابتكار فني جديد: حذاء "AIR SNES" من نايك يجمع بين التكنولوجيا وألعاب الفيديو الكلاسيكية

تم تزويد الحذاء بنظام Raspberry Pi Zero W يعمل بنظام RetroPie لمحاكاة ألعاب SNES، وتم تخصيص النظام ليحاكي جهاز الألعاب الشهير داخل لسان الحذاء. 

يحتوي الحذاء على بطارية تدوم حتى 30 دقيقة من اللعب، ومنفذ HDMI مدمج، كما يتضمن محولا صغيرا للاتصال التناظري عبر RCA لأولئك الذين يفضلون الوصلات القديمة.

أما بالنسبة لأجهزة التحكم، فيمكن استخدام يد تحكم SNES الأصلية، أو يمكن توصيل جهاز تحكم 8BitDo Mod Kit عبر البلوتوث إلى النظام داخل الحذاء.

ابتكار فني جديد: حذاء "AIR SNES" من نايك يجمع بين التكنولوجيا وألعاب الفيديو الكلاسيكية

وأكد بونزاني: "كان هذا المشروع الفني بمثابة طريقتي للاحتفال بتاريخ الألعاب وتكنولوجيا الأحذية، وإبراز ما يمكن أن يصبح عليه المستقبل عندما تتداخل الثقافات التكنولوجية والرياضية."

للأسف، الحذاء AIR SNES هو تصميم فني فريد من نوعه، ولن يتوفر للشراء، إذ تم صنعه للاحتفال بمرور 35 عاما على إطلاق أحد أعظم أجهزة الألعاب في تاريخ الصناعة.

حذاء نايك مصمم سنغافوري ألعاب الفيديو الموضة والتكنولوجيا

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

