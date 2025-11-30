قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يشارك في أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور لفيف من الوزراء والخبراء وكبار المسؤولين من مصر والاتحاد الأوروبي، يتقدمهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من نخبة من كبار المسؤولين والأكاديميين ورؤساء الجامعات.

وخلال مشاركته، أشاد الدكتور ناصر مندور بالدور المحوري لمثل هذه الفعاليات في تعزيز الشراكة العلمية والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مشاركة جامعة قناة السويس تأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع قاعدة التعاون الدولي في البحث العلمي، وربط نتائج البحوث الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والدولة.

وأوضح أن الجامعة تحرص على دعم الباحثين والطلاب وتمكينهم من المشاركة في المبادرات البحثية المشتركة، خصوصًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل Horizon Europe وPRIMA وErasmus+، بما يعزز فرصهم في الوصول إلى أحدث التقنيات العالمية وشبكات المعرفة متعددة التخصصات.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن مشاركة مصر في أكثر من 300 مشروع بحث وابتكار ممول من الاتحاد الأوروبي، و92 مشروعًا ضمن مبادرة PRIMA، تمثل شهادة على جاهزية المؤسسات المصرية للانخراط في التعاون العلمي التنافسي، وأن الجامعة ملتزمة بتعميق هذه الشراكات من خلال دعم طلابها وأعضاء هيئة التدريس في المشاركة بمثل هذه المبادرات، بما يسهم في خلق بيئة بحثية مبتكرة ومستدامة.

فيما أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أن أسبوع البحث والابتكار يمثل منصة عملية لتعزيز التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأوروبيين، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتطوير القدرات البحثية الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تركز على المشاركة في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، مثل الصحة العامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار الموجه لخدمة المجتمع، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مساهمتها في منظومة الابتكار الأوروبية.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تتابع عن كثب جميع فعاليات الأسبوع، بما في ذلك ورش العمل والجلسات المتخصصة والمعارض العلمية للمشروعات البحثية المشتركة، مؤكداً أن هذه الأنشطة تعزز الوعي بأهمية الابتكار وتوسع آفاق التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والبحثية في مصر وأوروبا، كما تتيح للطلاب والباحثين فرصة للتعرف على أحدث التطورات العلمية والتقنية وتطبيقاتها العملية.

وفي ختام مشاركته، أعرب الدكتور ناصر مندور عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وجميع الجهات المشاركة، مشيرًا إلى أن الجامعة ملتزمة بالاستمرار في تعزيز مشاركتها في البرامج البحثية الدولية ودعم بيئة علمية مبتكرة، بما يضمن تكامل البحث والابتكار مع التنمية المجتمعية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار.

الإسماعيلية

