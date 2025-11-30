فصل طالبة أسبوعين بالخصوص بسبب الرقص داخل المدرسة

قررت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية فصل طالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.



وجاءت خلال اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.

وقال مدير الإدارة التعليمية أن لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة مقررة وفقًا للائحة الانضباط، لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.