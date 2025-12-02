الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تشير إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الخميس 4 ديسمبر حتى الإثنين 8 ديسمبر 2025.

حالة الطقس الأيام القادمة في مصر

يكون حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام القادمة، باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب البلاد، وباردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، حول الطقس الأيام القادمة أن درجات الحرارة العظمى تسجل على القاهرة الكبرى بين (17 – 24) درجة، وعلى شمال البلاد (13 – 20) درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين (25 – 30) درجة.

كما حذرت هيئة الأرصاد خلال الطقس الأيام القادمة، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات من 2 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل أحيانًا لحد الضباب على بعض الطرق.

أمطار متفرقة ورياح تضرب بعض المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، سوف يشهد وجود فرص لأمطار خفيفة ومتفرقة يوم الخميس 4 ديسمبر على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح من الخميس حتى السبت 7 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حيث يشير إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصبح شديد البرودة ليلًا على مختلف المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار نشاط الشبورة المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد أحيانًا إلى مناطق من (السلوم – مطروح) لتكون متوسطة على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، خلال الطقس غدا وجود نشاطًا محدودًا للرياح على بعض المناطق أحيانًا، خاصة على البحر الأحمر حيث يكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و2 متر.

وتضمن بيان هيئة الأرصاد، حول الطقس غدا، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 23°C للعظمى و14°C للصغرى، بينما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية بين 22 و14 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 28 و18 درجة.