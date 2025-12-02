بابا الفاتيكان: اسمعوا صوت وصراخ شعب لبنان الذي يُنادي بالسلام

أكد بابا الفاتيكان البابا لاوون الرابع عشر أن الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة من أجل تخطي الانقسامات ولفتح صفحات جديدة باسم السلام.

وقال البابا لاوون الرابع عشر في كلمة له ببيروت: “اسمعوا صوت وصراخ شعب لبنان الذي يُنادي بالسلام”.

‏وختم كلمته قائلا: “كونوا شجعانا والكنيسة معكم”.

وفي وقت سابق؛ التقى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، خلال زيارته الرسوليّة إلى لبنان، ممثلي السلطات، والمجتمع المدني في لقاء جمع بين البُعد الوطني، والروحي.

تعزيز ثقافة الحوار

وخلال كلمته، شدّد الحبر الأعظم على أهمية تعزيز ثقافة الحوار، والعمل المشترك، مؤكدًا أن مستقبل لبنان يقوم على الشراكة الحقيقية بين أبنائه، وإرادتهم الجماعية في بناء السلام.



شكل اللقاء محطة أساسية في زيارة الأب الأقدس، مؤكّدًا التزام الكرسي الرسولي بدعم لبنان، ومساندته في مسيرته نحو الاستقرار والسلام.