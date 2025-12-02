قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغناهم كريستيانو رونالدو.. أعلى 8 لاعبين أجرا | من هم؟
كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للانضباط.. تفاصيل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يؤدي صلاة صامتة في مرفأ بيروت

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
محمود نوفل

وصل منذ قليل  البابا لاوون بابا الفاتيكان إلى واجهة بيروت البحرية حيث سيترأس القداس الإلهي ، مؤديا صلاة صامتة في مرفأ بيروت على شهداء 4 أغسطس .


كما صافح البابا أهالي ضحايا إنفجار رمفأ بيروت قبيل أن يغادره متوجها نحو واجهة بيروت البحرية.

كما تلى البابا لاوون الرابع عشر الصلاة أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 ضحية في انفجار 4 اغسطس .

ومن جانبها ؛ أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد في تصريحات لها ؛  أن اليوم يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها ولأهالي الضحايا.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية، على  أن اليوم يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها ولأهالي الضحايا

كما زار البابا لاوون مستشفى الصليب الذي أسسه رسول المحبّة  يعقوب حيث تواصل راهبات الصليب عملهنّ بخدمة وتفانٍ.

ووجه البابا لاوون الرابع عشر من مستشفى راهبات الصليب رسالة إلى الراهبات: أنتم في قلبي وصلاتي، وشكراً على حفاوة الاستقبال.

لبنان تفجير مرفأ بيروت بابا الفاتيكان مستشفى الصليب ضحايا تفجيرات 4 أغسطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يجتمع برؤساء الشركة المصرية للتعدين والجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية

وزير الصحة

وزير الصحة : إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور

البابا لاون

حصاد اليوم الثاني من الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوُن إلى لبنان

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد