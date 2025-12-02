بابا الفاتيكان يؤدي صلاة صامتة في مرفأ بيروت

وصل منذ قليل البابا لاوون بابا الفاتيكان إلى واجهة بيروت البحرية حيث سيترأس القداس الإلهي ، مؤديا صلاة صامتة في مرفأ بيروت على شهداء 4 أغسطس .



كما صافح البابا أهالي ضحايا إنفجار رمفأ بيروت قبيل أن يغادره متوجها نحو واجهة بيروت البحرية.

كما تلى البابا لاوون الرابع عشر الصلاة أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 ضحية في انفجار 4 اغسطس .

ومن جانبها ؛ أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد في تصريحات لها ؛ أن اليوم يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها ولأهالي الضحايا.

كما زار البابا لاوون مستشفى الصليب الذي أسسه رسول المحبّة يعقوب حيث تواصل راهبات الصليب عملهنّ بخدمة وتفانٍ.

ووجه البابا لاوون الرابع عشر من مستشفى راهبات الصليب رسالة إلى الراهبات: أنتم في قلبي وصلاتي، وشكراً على حفاوة الاستقبال.