بابا الفاتيكان يواصل زيارته إلى لبنان لليوم الثاني .. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن بابا الفاتيكان استهل اليوم الثاني من زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت بزيارة دير القديس شربل في منطقة عنايا، أحد أبرز المواقع الدينية المسيحية في لبنان.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا الدير يعد محطة روحية وثقافية بارزة، وقد أشار إليه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يوم أمس بوصفه معلماً تاريخياً وتراثياً مهماً في الحضارة المسيحية اللبنانية، وبعد انتهاء جولته في عنايا، توجّه البابا مجدداً إلى منطقة جبل لبنان، حيث زار مزار سيدة لبنان في حريصا، وعقد لقاءات دينية مع عدد من الأساقفة، وسط أجواء احتفالية لافتة في هذا المكان الذي يشكّل رمزاً مسيحياً مهماً.

وتابع أنه تتواصل فعاليات زيارة البابا إلى بيروت، إذ يتضمّن جدول اليوم سلسلة محطات روحية وأخرى ذات طابع حواري، ومن المنتظر أن يشارك في لقاء مسيحي إسلامي للحوار بين الأديان، يعقد عند الساعة الرابعة عصراً في ساحة الشهداء وسط العاصمة.