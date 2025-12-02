قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

150 ألف شخص يشاركون في القداس بابا الفاتيكان ببيروت

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن نحو 150 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يترأسه بابا الفاتيكان لاوون ببيروت.

وفي وقت سابق ؛ قال رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، إن الوحدة والشراكة والمصالحة والسلام "أمر ممكن" في الشرق الأوسط "الذي تنظر إليه الإنسانية بقلق وإحباط أمام صراعات معقدة".

جاء ذلك خلال لقاء وسط العاصمة اللبنانية بيروت شارك فيه أكثر من 300 شخصية دينية، وألقيت فيه 8 كلمات لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية بلبنان، إضافة إلى فقرات إنشادية قدّمتها جوقات "سيستاما بيروت ترنّم" ودار الأيتام الإسلامية ومؤسسة الإمام الصدر.

وأقيمت الفعالية داخل خيمة بُنيت خصيصًا للمناسبة، تضم مسرحًا دائري التصميم، في إشارة إلى "وحدة العائلة الروحية".

وإفتتح بطريرك السريان الكاثوليك، مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان،  الكلمات بترحيب رسمي، أعقبه ترتيل للإنجيل وفق الطقس البيزنطي، ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم.

ومن جانبه ؛رحّب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بالبابا، مشددا على أن لبنان "أرض الرسالة وحامل رايتها ومؤتمن على نشر الأمن والسلام في العالم".

وأشار إلى أن لبنان "يقوم على مبدأ احترام خصوصية الطوائف، والدستور يكفل لكل منها حق ممارسة شعائرها الدينية".

لبنان بابا الفاتيكان صلاة القداس مفتي لبنان مرفأ بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل محاكمة خادمة وعاطل بتهمة السرقة بالنزهة

أرشيفية

تصادم ملاكي وتوك توك يسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بطريق المنصورية

لحظة نقل السيدة المريضة

استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة إلى المستشفى | صور

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد