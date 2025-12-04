قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب في هذه الحالة بالقانون

السجن
السجن
معتز الخصوصي

حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات في هذه الحالة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد أعلن النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن تنظيم حفل تكريم لأعضاء اللجنة السابقين في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. 

وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع أعضاء اللجنة السابقين لتكريمهم علي جهودهم التي بذلوها داخل اللجنة والدراسات التي قدموها ومنها دراسة العنف الأسري.

 وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، لأنه لابد من أن يكون هناك تقدير للعمل والجهد الذي تم داخل اللجنة ونسن سنة حسنة بشكر من سبقونا وقدموا خدمات للوطن والمواطن.

