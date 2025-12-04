السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب في هذه الحالة بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات في هذه الحالة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد أعلن النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن تنظيم حفل تكريم لأعضاء اللجنة السابقين في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع أعضاء اللجنة السابقين لتكريمهم علي جهودهم التي بذلوها داخل اللجنة والدراسات التي قدموها ومنها دراسة العنف الأسري.

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، لأنه لابد من أن يكون هناك تقدير للعمل والجهد الذي تم داخل اللجنة ونسن سنة حسنة بشكر من سبقونا وقدموا خدمات للوطن والمواطن.