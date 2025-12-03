بدء اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ، برئاسة محمد عاطف عمران رئيس اللجنة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين بقطاع الهيئة الوطنية للإعلام.

ويشارك في الاجتماع الدكتور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من قيادات الهيئة، وهم:محمد لطفي رئيس قطاع الإذاعة المصرية،محمد إبراهيم رئيس قطاع التلفزيون،عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع الأقاليم،ريهام الديب عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام،ريم الحسيني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الهيئة الوطنية للإعلام،حازم أبو السعود رئيس أكاديمية ماسبيرو.

إلى جانب حضور بعض المذيعين والمذيعات من مختلف القنوات والقطاعات بالتلفزيون، ومدير عام البرامج التعليمية بقطاع الإذاعة.