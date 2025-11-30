تعليم البحيرة: فصل الطالبة المعتدية على المعلمة بالضرب لمدة عام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، فصل طالبة بمدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإدارة إيتاي البارود التعليمية لمدة عام دراسي كامل، مع عدم قبولها بأي مدرسة أخرى، وذلك لارتكابها سلوكيات غير منضبطة تضمنت إهانة إحدى معلمات المدرسة والتعدي عليها بالضرب، الأمر الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لقيم الاحترام داخل المؤسسة التعليمية ومساسًا بهيبة المعلم.

وأشار بيان إعلامي صادر عن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، قبل قليل، إلى أن قرار الفصل جاء بناءً على قرار لجنة الحماية المدرسية، ووفقًا لأحكام لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي رقم 150 لسنة 2024.

ومن جانبه شدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي طالب يحيد عن السلوك القويم أو يقدم على أفعال تمس كرامة المعلمين، أو تهدد سلامة العملية التعليمية، بما يتوافق مع اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، للمدرسة محل الواقعة، اليوم الأحد، حيث نقل رسالة تقدير واحترام من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى المعلمة الفاضلة، تقديرًا لدورها التربوي ورسالتها التعليمية، ولجميع معلمي البحيرة، لما يقدمونه من جهد مخلص في بناء أجيال واعية.

وأكد وكيل الوزارة أن المعلمين هم الركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، وأن أي تعدٍ عليهم يُعد تعديًا على المدرسة ودورها ورسالتها، ولن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف.

كما وجه بتعزيز متابعة الأنشطة السلوكية والتربوية داخل المدارس، وفع مستوى الرقابة داخل الفصول لمنع أي مظاهر فوضى، وتكثيف الندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة لنشر قيم الانضباط والاحترام، وكذا تنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتفعيل دور الأسرة في متابعة سلوك الأبناء، باعتبارها شريكًا أساسيًا في ترسيخ القيم السلوكية القويمة، مؤكدا على أن المدرسة هي بيت العلم والتربية، وحماية كرامة المعلم وصون هيبته مسؤولية الجميع.