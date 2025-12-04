بوتين: لا نريد العودة إلى مجموعة الثماني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يريد العودة إلى مجموعة الثماني ، مشيرا إلى أن حصة الدول "السبع الكبرى" في الاقتصاد العالمي تتناقص عاما بعد عام.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس بوتين لصحيفة “إنديا توداي”.



وحول الجهود الأمريكية لإيجاد تسوية في أوكرانيا ، أعرب بوتين عن اعتقاده أنه يجب الانخراط في هذا العمل وليس عرقلته.

وقال بوتين : من السابق لأوانه تحديد ما يناسب روسيا في أفكار الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا فهذا يمكن أن يعطل طريقة العمل التي يحاول ترامب تنظيمها.

وأضاف : الأراضي التي تسيطر عليها كييف سيتم تحريرها إما بقوة السلاح أو تغادرها القوات الأوكرانية وتتوقف عن قتل الناس.

وختم : الأمور في سياق المناقشات بشأن أوكرانيا تشكل تحديًا لحمل الأطراف على التوصل إلى توافق في الآراء.