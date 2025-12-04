قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان يشيد بأمانة أحد العاملين بمعبد إدفو ويكرمه لإعادته حقيبة سائحة أجنبية

جانب من التكريم
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال إستقباله اليوم لمراقب الأمن بمعبد إدفو عبد الحليم حسن محمد بالنموذج المشرف الذي قدمه من خلال أمانته وإخلاصه بعدما أعاد حقيبة خاصة بسائحة أجنبية فقدتها أثناء زيارتها لمعبد إدفو .

وأكد المحافظ على أن هذا التصرف النبيل يعكس القيم الراقية والمواقف المشرفة التى يتميز بها أبناء أسوان، ويعبر عن الصورة الحقيقية للمجتمع المصرى، وخاصة العاملين في القطاع السياحي والأثري الذين يمثلون واجهة حضارية أمام زوار المحافظة. 

وقد حضر التكريم كلاً من فهمي محمود مدير عام آثار أسوان والنوبة ، ومحمد الشيخ مدير المنظومة الأمنية بالمنطقة الأثرية. 

تكريم

وقام المحافظ بمنح عبد الحليم حسن مبلغاً مالياً كبيراً، ودرع المحافظة، وشهادة تقدير، تعبيراً عن تقديره لهذا الموقف المشرف الذى يُعد نموذجاً يُحتذى به داخل مختلف المعابد والمتاحف والمواقع الأثرية بأسوان.

وأشار إلى أن هذا الموقف يشكف ما يتمتع به أبناء أسوان من قيم أصيلة وروح حضارية تعكس الوجه المشرق للمجتمع المصرى أمام العالم. 

ومن جانبه أعرب عبد الحليم حسن عن امتنانه وشكره لمحافظ أسوان على هذا التقدير. 

وأوضح بأن ما قام به هو واجب أخلاقي ومهني يمثل المبادئ التى تربى عليها، وأن خدمة السائحين والحفاظ على ممتلكاتهم جزء أصيل من رسالته فى العمل، متمنياً أن يسهم هذا التكريم في تشجيع زملائه على بذل المزيد لخدمة الوطن وزواره .

