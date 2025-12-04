قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة أسوان تبدأ فحصًا شاملًا للمعدات والسيارات لتعزيز كفاءة الخدمات والتنمية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة شاملة لحصر وفحص كافة المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وفى هذا الإطار، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، والجهات الخدمية بالتنسيق مع المهندس مصطفى جلال مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لفرق العمل من إدارات المهندسين العسكريين والمركبات بوزارة الدفاع، والتى تقوم بإجراء الفحص الفنى الدقيق لهذه المعدات.

ويأتى ذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز كفاءة منظومة المعدات الهندسية والمركبات الثقيلة على مستوى الجمهورية، ومتابعة جاهزيتها لدعم جهود التنمية. 

وأوضح المحافظ بأن اللجنة المشتركة باشرت أعمالها داخل جميع مراكز ومدن المحافظة حيث تم تجميع المعدات الهندسية والسيارات الخاصة بكل قرية وتابع داخل الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة، وتم إجراء فحص شامل يحدد مدى الصلاحية الفنية لكل معدة، ومستوى جاهزيتها التشغيلية، واحتياجاتها من الصيانة أو الإصلاح اللازم. 

الفحص

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أعمال الفحص كشفت عن وجود عدد من المركبات والمعدات التى تتطلب صيانة فنية لرفع كفاءتها وإعادتها للعمل وفق المعايير المطلوبة بما يساهم فى الحفاظ على القوة الفنية للمحافظة ، ويعزز قدرة الوحدات المحلية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل مع أى أحداث طارئة .

وأكد أن هذا التحرك يأتى تماشياً مع نهج الدولة فى إحكام إدارة الأصول المملوكة للمحليات، وتعظيم الاستفادة منها، وضمان جاهزية المعدات لدعم خطط التنمية الجارية فى مختلف القطاعات، ولذا نشيد بدور وزارات الدفاع والتنمية المحلية فى تقديم الخبرات الفنية والتعاون الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذه الجهود البناءة والمثمرة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

احتفالية ثقافية بنكهة نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق

غزة

أخر الأوضاع بالقطاع| الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة 87 إلى غزة محملة بالمساعدات.. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

محافظ الغربية

قطاع الصحة في عروس الدلتا يواصل الإنجازات.. محافظ الغربية يعلن انطلاقة جديدة للمنظومة الصحية بتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بحميات طنطا

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد