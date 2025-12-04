محافظة أسوان تبدأ فحصًا شاملًا للمعدات والسيارات لتعزيز كفاءة الخدمات والتنمية

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة شاملة لحصر وفحص كافة المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وفى هذا الإطار، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، والجهات الخدمية بالتنسيق مع المهندس مصطفى جلال مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لفرق العمل من إدارات المهندسين العسكريين والمركبات بوزارة الدفاع، والتى تقوم بإجراء الفحص الفنى الدقيق لهذه المعدات.

ويأتى ذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز كفاءة منظومة المعدات الهندسية والمركبات الثقيلة على مستوى الجمهورية، ومتابعة جاهزيتها لدعم جهود التنمية.

وأوضح المحافظ بأن اللجنة المشتركة باشرت أعمالها داخل جميع مراكز ومدن المحافظة حيث تم تجميع المعدات الهندسية والسيارات الخاصة بكل قرية وتابع داخل الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة، وتم إجراء فحص شامل يحدد مدى الصلاحية الفنية لكل معدة، ومستوى جاهزيتها التشغيلية، واحتياجاتها من الصيانة أو الإصلاح اللازم.

الفحص

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أعمال الفحص كشفت عن وجود عدد من المركبات والمعدات التى تتطلب صيانة فنية لرفع كفاءتها وإعادتها للعمل وفق المعايير المطلوبة بما يساهم فى الحفاظ على القوة الفنية للمحافظة ، ويعزز قدرة الوحدات المحلية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل مع أى أحداث طارئة .

وأكد أن هذا التحرك يأتى تماشياً مع نهج الدولة فى إحكام إدارة الأصول المملوكة للمحليات، وتعظيم الاستفادة منها، وضمان جاهزية المعدات لدعم خطط التنمية الجارية فى مختلف القطاعات، ولذا نشيد بدور وزارات الدفاع والتنمية المحلية فى تقديم الخبرات الفنية والتعاون الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذه الجهود البناءة والمثمرة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.