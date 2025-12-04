قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئاسة مركز بلاط تعلن عن فتح باب تراخيص الأجرة على خطوط سير المركز.. اعرف تفاصيل

حامد الشيخ رئيس مركز بلاط
منصور ابوالعلمين

أعلن حامد الشيخ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن فتح باب التقدم للحصول على تراخيص) سير للعمل على خط بلاط - الداخلة و خط بلاط - تنيدة وعلى من يرغب في الحصول على خط سير سرعة التقدم بطلب باسم رئيس المركز عن طريق خط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان على أن يتم الترخيص للسيارات الميكروباص المقرر لها العمل على خط سير داخل أو خارج المحافظة.

- شروط التقديم للحصول على الترخيص

وتضمن الإعلان عدد من الشروط
1- ان يكون المتقدم من شباب الخرجين الذكور من أبناء المحافظة او المقييمين إقامة دائمة داخل نطاق
المحافظة بحيث تكون مدة الإقامة لا تقل عن خمس سنوات لغير أبناء المحافظة
2- ان يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية
3 - الا يكون المتقدم قد سبق له ترخيص سيارة اجرة باسمه او بولاية والده وتقوم الوحدة المحلية
بالاستعلام عن ذلك عن طريق مباحث المرور
4 - الا تكون السيارة قد سبق لها الترخيص على أى خط من الخطوط داخل او خارج المحافظة .
5-  الا يقل موديل السيارة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع والأولوية للموديل الاحدث
6 - عدم الالتفات الى الطلبات المقدمة من المواطنين الذين قامو بشراء سيارات قبل الرجوع لادارة
المواقف التابعة لهم للوقوف على خطوط السير المتاحة اولاً .

- الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التراخيص
وفى حال موافقة اللجنة على منح الموطن خط سير جديد يحظر نقل ملكيته او عمل توكيل بالإدارة لاى شخص لا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الحصول عليه وفى حال حصول المواطنين المتقدمين على الموافقة بالترخيص يتعين استيفاء الأوراق والمستندات الاتية :
1 - خطاب من التامينات الاجتماعية يفيد بان المتقدم غير مؤمن عليه فيما عدا التامين على رخصة
القيادة
2 - خطاب من مكتب العمل يفيد بعدم حصول المتقدم على اى فرص عمل سواء ( حكومة - قطاع عام
- قطاع خاص ) .
3 - خطاب من التنمية الريفية يفيد بعدم ملكية المواطن المتقدم لاية اراضي زراعية.
4 - خطاب من صندوق استصلاح الاراضى يفيد بعدم انتفاع المتقدم بالاراضى المخصصة للشباب .
5-  خطاب من الصندوق الاجتماعى للتنمية يفيد بعدم وجود مديونية على المواطن المتقدم
6 - تقديم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بالسيارة حال الموافقة للمتقدم.

